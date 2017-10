Forcadell cree que aplicar el 155 sería «el error más grave cometido por el Estado»

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha remarcado que en Catalunya hay muchas personas dispuestas a defender las instituciones y el autogobierno en caso de una eventual suspensión de competencias, aunque ha sostenido que sería «muy grave» que desde Madrid se anulase la capacidad legislativa del Parlament.



No ha confirmado si en el pleno del lunes habrá una declaración de independencia en la Cámara catalana y se ha limitado a decir que la intervención en el pleno del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, servirá para cumplir con la ley de referéndum y dar cuenta de los resultados del 1-O.



Preguntada por si ese día se pueden repetir las situaciones de la sesión en el que se aprobó la ley de transitoriedad, ha respondido que el formato es diferente al tratarse de una comparecencia presidencial, lo que no implica la modificación del orden del día.



Ha criticado el discurso de Felipe de Borbón porque no hizo referencia ni al diálogo ni a los heridos por las cargas policiales en los centros de votación el 1-O, y porque avala, según ella, la aplicación de medidas coercitivas contra las instituciones catalanas.



Forcadell ha dado por legítimos los resultados del 1-O porque votaron 2,3 millones de personas «en condiciones de violencia».



En cuanto a la citación al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a la intendente Teresa Lapana, y a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición, ha remarcado que «la única violencia que se ha ejercido ha sido la del Estado el 1-O. Lo que pasó el día 20 era gente protestando».