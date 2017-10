Geroa Bai estudiará la petición de EH Bildu de eliminar la zonificación lingüística

En declaraciones a los medios, ha indicado que esta propuesta «está encima de la mesa» y ha considerado que «todos los habitantes de una misma comundiad deben tener los mismos derechos, sean lingüísticos o de cualquier otro tipo».

Martínez ha añadido que «en estos momentos tenemos una ley del euskara que divide Navarra en tres zonas, una división que no nos gusta, porque la consideramos no ajustada a derecho, aunque es legal».

Sobre la posibilidad de cambio, ha indicado que «seguimos siendo muy cautos. Nuestro planteamiento es el de siempre. Tenemos una ley que no nos gusta, que divide a los ciudadanos por zonas y, según donde vivan, les concede unos derechos y no otros. Cuando sales al extranjero y lo comentas, el personal no lo entiende y es normal que no lo entienda. Partiendo de esa realidad, que tenemos una ley que no nos gusta, analizaremos con detenimiento la propuesta de Bildu y tomaremos la posura que coresponda. Nuestra postura no ha variado», ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que la consecuencia más importante del dictamen del Consejo de Nafarroa que cuestiona el decreto sobre uso del euskara en la Administración es que «para que no haya discriminaciones debe desaparecer la fuente de la discrimianción», es decir, en su opinión, eliminar la zonificación.

Araiz ha señalado que «una cosa es la planificación lingüística y otra cosa es que en la planificación lingüística se tenga en cuenta la realidad sociolingüística». «Hay que tomar en consideración esa realidad sociolingüística, pero los derechos nunca pueden estar situados en los territorios sino en las personas», ha apuntado.



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que su partido está «debatiendo y trabajando» este asunto y ha explicado que «siempre tenemos la idea de que hay que discriminar positivamente el euskera como parte de nuestra cultura, pero siempre teniendo en cuenta los efectos que esto puede tener sobre la realidad profesional, la realidad de la función pública y bajo un principio de igualdad de oportunidades».

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que su grupo no va a apoyar la derogación de la Ley del Euskara mientras no haya un acuerdo para aprobar una nueva norma que sustituya a la vigente.

Nuin ha explicado que «esto es algo muy elemental» y ha señalado que «Navarra tiene una realidad lingüística muy diferente según sus zonas». «El conocimiento es muy diverso y no tiene nada que ver el uso del euskera en Baztan y en Tudela. Por ello, cualquier regulación en una nueva ley que afecte al uso y conocimiento del euskera en la Administración, también en los procedimientos de acceso a la Administración, deberá tener en cuenta esta realidad lingüística diferente», ha afirmado.



José Miguel Nuin se ha mostrado dispuesto a «hablar, pero tenemos que acordar una normativa que se comprometa con el mayor uso y conocimiento del euskera, también en la Administración, pero desde el reconocimiento de la realidad lingüística plural».