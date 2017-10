Sergio Herrera asegura que «no me siento protagonista del partido»

Así lo ha indicado el guardameta burgalés en una conferencia de prensa en las instalaciones de Taxoare, posterior al entrenamiento, en la que ha precisado que hace dos años también paró tres penaltis seguidos.

Herrera, no obstante, ha considerado que su buena actuación no debe «excusar errores» propios, que «podían haber penalizado también al equipo» y en ese sentido ha admitido que el primer penalti se debe a una acción «que no debo de hacer, que es un error».

El guardameta ha pedido disculpas por la acción de «buscar» al defensa del Cádiz Servando Sánchez, si bien ha considerado que la deportividad del conjunto gaditano «no fue la correcta», aunque la suya «tampoco» lo fue.

Asimismo, ha admitido que no fue «una imagen correcta» dirigirse a la afición del Cádiz tras parar el primer penalti y ha aclarado que «en ese momento» creyó que la pena máxima establecida por el árbitro «no era justa».

En cualquier caso, ha agradecido la labor del preparador de porteros Ricardo Sanzol en las paradas, ya que antes de salir al campo se realiza un estudio sobre anteriores penaltis.

«Más o menos tenía una idea clara de dónde podían tirar y salió bien», ha remarcado, para agregar que el equipo estuvo «increíble» en los rechaces, «sobre todo en el último».

Herrera ha explicado que, como guardameta, le gusta «tener a sus defensas activos» y celebrarlo si ha realizado buenas intervenciones.

Además, ha restado importancia al hecho de ser el portero menos goleado de la categoría y ha indicado que solo han transcurrido ocho jornadas desde el inicio de la temporada.

Sobre el liderato de Segunda que ostenta Osasuna, ha destacado que el equipo debe «basarse por las sensaciones que tenemos hasta el momento».

En la trayectoria ascendente de Osasuna, que encadena seis jornadas sin perder, todos los jugadores están siendo «protagonistas», ha dicho Herrera, que ha incidido en la buena dinámica del conjunto rojillo.

De esta forma, Herrera ha recordado que al principio de la campaña Osasuna estaba «en construcción», aunque poco a poco el equipo ha ido creciendo y «esta racha muestra el trabajo del día a día».

«Estamos contentos de dónde estamos y cómo están llegando los resultados», ha aseverado, para comentar que Osasuna debe ir «día a día» y «estirar la dinámica hasta el final».

Sobre el próximo rival, el Albacete, un conjunto dirigido por el extécnico rojillo Enrique Martín, ha sostenido que tiene «buenos jugadores que saben a lo que juegan».

De esta forma, ha advertido de que será un encuentro «duro», que se debe «sacar adelante» y por ello «necesitamos que la gente de casa nos anime y nos empuje».