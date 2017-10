Ciudadanos y PP hablan de «golpe de Estado en diferido», el PSC reclama elecciones

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido de que la independencia «a plazos» o «en diferido» como la que ha proclamado Puigdemont sigue siendo un «golpe a la democracia». Arrimadas ha cargado contra el president por representar «el peor nacionalismo. Esto no iba de urnas, sino de fronteras».



Miquel Iceta (PSC), ha considerado que Puigdemont «no puede suspender una declaración (de independencia) que no ha hecho» y le ha pedido que convoque elecciones. «La resolución del problema solo pueden ser unas elecciones que permitan votar a todos con igualdad, con garantías y optar por proyectos políticos diferentes que puedan tener legitimidad democrática profunda de futuro», ha señalado. «Hoy no queremos ni señalar ni barrer a nadie. Todos, en una medida u otra, hemos formado parte del problema y, si queremos, hemos de formar parte de la solución», ha añadido.



En tono muy agresivo se ha expresado el líder del PP, Xavier García Albiol, quien ha advertido de que en ningún caso habrá independencia de Cataluny por mucho que el presidente de la Generalitat «juegue al despiste. Ya no valen ambigüedades ni juegos de piruetas semánticas porque el Estado de derecho no va a permitir ningún estado independiente en forma de república ni por etapas ni en diferido». García Albiol ha pedido a Puigdemont que renuncie al «golpe de Estado que está perpetrando» y se siente a dialogar sobre propuestas «legales».

Lluís Rabell (SíQueEsPot) ha celebrado la decisión de Puigdemont, al entender que se abre una «oportunidad» para el diálogo. En su intervención, ha indicado que la unilateralidad «constituiría un error y una peligrosa huida hacia delante». También ha reclamado al Gobierno español que no aplique el artículo 155 de la Constitución y ha alertado de que «no hay salida de vencedores y vencidos. Es la hora de la valentía, y la valentía hoy quiere decir diálogo».