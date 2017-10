Al final no ha habido juicio.

Los antecedentes los iba a tener sí o sí. Si el juicio se celebraba, me jugaba mucho. Lo tenía mal. Me imputaban tres delitos, solo me condenan por uno: atentado. Fernández Díaz era una figura política, desgraciadamente. Por eso lo tenía complicado.

¿Sólo acusaba Fiscalía?

Sí. Pienso que, básicamente, ha sido por los guardaespaldas, los policías nacionales que me cogieron. En el trato ni siquiera se recoge indemnización para ellos. Era un absurdo. No les hice ningún daño. Me sacaban tres cabezas. En el vídeo se ve. No hay ningún codazo.

¿En qué consistía la acción?

Simplemente se trataba de hacer uso de la libertad de expresión que, supuestamente, tenemos. Traté de intentar darle en mano un ejemplar de la Constitución al ministro y preguntarle a ver si, realmente, él sabe de qué trata la Constitución. Obviamente, cuando me levante y me puse manos a la obra, no tuve tiempo de llegar donde él. Enseguida se avalanzaron sobre mí los guardaespaldas. Mi acto reflejo fue tirar la constitución. Pero sin intención de tirar la violencia, ni nada de lo que se me acusaba.

Por lo que sé, Femen no utiliza la violencia.

Jamás. Por eso siempre nos preocupamos de que quede documentación de los actos que hacemos. Así se ve que nosotroas no empleamos violencia alguna. Solo usamos la libertad de expresión.

¿Cómo se le ocurrió que la acción transcurriera en un acto de San Fermín de los Navarros?

Fue casualidad. Los ministros tienen agendas abiertas con lo que hacen. Era un acto público y cualquiera podía entrar. Era un buen momento, porque otra compañera e había encarado a él por la mañana. Era simplemente para denunciar la Ley Mordaza, que nos afecta a todos los ciudadanos. Hemos realizado varias acciones ante el ministro, siempre con la Ley Mordaza.

También estaba presente la presidenta navarra y el Arzobispo de Iruñea.Y el acto estaba organizado por una congregación de corte integrista.



Madre mía. Acertamos en el lugar, sí. Cuando llegué ahí, de primeras, y vi el panorama dije: «¡Ay mi madre! ¡Qué gente hay aquí metida». Además, yo soy de Lekunberri. Pasé mis primeros nueve años ahí, aunque luego nos marchamos. Mi madre es de ahí y, claro, también toda mi familia materna.

¿Por?

Cuando me quité la ropa y fui a enregarle la constitución el ministro, escuché esas cosas típicas de la gente muy conservadora. «¡Qué sivergüenza!», y cosas así. Creo que también algún insulto, pero no pude prestarle mucha atención porque en un momento así no prestas atención a nada de lo que ocurre a tu alrededor. Fue un momento bastante.... No se olvida.

