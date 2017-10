El Ayuntamiento traslada la campaña de prevención de agresiones sexistas a Lezkairu

Según señala el Consistorio en una nota, esta campaña se enmarca dentro de las actuaciones contempladas en el III Plan para la Igualdad de Iruñea, en la línea estratégica de ‘Prevención y sensibilización de la ciudadanía en materia de violencia contra las mujeres’.

Al igual que se hizo en San Fermín de Aldapa, se han mantenido reuniones de coordinación con las comisiones de fiestas y, entre otras actuaciones, se va a instalar un punto de información junto a la carpa festiva (en la calle Francisco Berlanga), que atenderá el viernes de 18 a 21 horas. También se pondrá a disposición de las víctimas un servicio de acompañamiento 24 horas durante todo el fin de semana.

Las calles, comercios y bares de Lezkairu contarán con material para la difusión de la campaña ‘Lezkairu libre de agresiones sexistas / Eraso sexistarik gabe, Lezkairu aske’, de manera que toda la ciudadanía participe y conozca la campaña. Se repartirán carteles, servilletas, pegatinas, pins de manos rojas, banderolas y guías sobre cómo identificar la violencia sexista, cómo frenarla, responder o buscar ayuda y atención. En la avenida de Cataluña, en su cruce con Juan Pablo II, se colocará una mano roja de grandes dimensiones, símbolo de rechazo a las agresiones sexistas.

La activación del servicio de acompañamiento social ofrecido por parte del personal de los servicios sociales municipales se realizará a través del 112 , Policía Municipal o punto de información. Estará disponible las 24 horas del día, desde el inicio de las fiestas hasta el lunes 16 de octubre a las 8 horas.

Asimismo, se han planteado acciones de prevención, como son la identificación de puntos negros y se han trasladado las mejoras sugeridas a las áreas municipales correspondientes para que lleven a cabo las medidas oportunas. Así por ejemplo, se ha solicitado mayor iluminación en el parque Alfredo Landa, por ser un punto muy céntrico, y que no se apaguen a medianoche las farolas más cercanas a la zona festiva y de bares.

Tras esta experiencia y la de San Fermín de Aldapa, el Ayuntamiento evaluará las actuaciones para, en su caso, extenderlo también a todos los barrios y espacios festivos a partir de 2018.

Como ya se informó durante los pasados sanfermines, el punto de partida de esta iniciativa es que «si no somos parte activa en la respuesta, seremos parte pasiva en la tolerancia» y que la violencia contra las mujeres está basada en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres no siendo ni «un fenómeno» ni una conducta «inevitable». La reflexión básica es que un contexto festivo no hace inevitable que ocurran agresiones sexistas y dentro de éstas, agresiones sexuales. Ninguna celebración debe tolerar que queden suspendidos los derechos de las mujeres y la responsabilidad social e institucional.

Los objetivos generales de esta campaña, que se traslada ahora a los barrios, son avanzar en el compromiso municipal para eliminar las agresiones sexistas en fiestas; involucrar a la ciudadanía para que sea la ciudad en su conjunto quien se posicione contra las agresiones sexistas; posibilitar que la ciudad sea vivida por las mujeres como un espacio libre y seguro; informar sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las fiestas; y ofrecer una respuesta coordinada ciudadana e institucional en caso de agresión sexista.