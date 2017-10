Sare ha presentado el documento «0Km» en el Parlamento navarro

Azkarraga ha recordado que este documento es el fruto del trabajo de personas de distintas ideologías y que en su elaboración han participado incluso víctimas de distintas violencias. Ha destacado que «huimos de reivindicaciones de justicia amnésica, pero sí que reclamamos que se supere el ciclo basado en la venganza y el revanchismo».

«Mirar al pasado es importante para apreciar los errores», ha añadido Azkarraga, que ha destacado que la llamada Transición de 1978 se basó «en la desmemoria selectiva».

Asimismo, ha destacado que la decisión de ETA de dejar su actividad armada en octubre de 2011 abrió un nuevo escenario, aunque ha lamentado que «hay asociaciones de víctimas a las que se les paró el reloj y apuestan por perpetuar el conflicto y dinamitar los acuerdos para la convivencia».

Ha valorado como positivos el cese de la actividad armada, el debate del EPPK y el reconocimiento del daño causado realizado en una comparecencia en Durango en enero de 2014.

«El escenario de vencedores y vencidos es nefasto», ha proclamado Azkarraga. Frente a ello, ha abogado por una justicia transicional y el desmantelamiento de la lesgislación especial, incidiendo especialmente en el alejamiento y el cumplimiento íntegro de las penas, así como en la revisión de condenas impuestos con testimonios obtenidos mediante torturas.

Virgina Alemán (Geroa Bai) ha animado a Sare a continuar con su labor, que ha reconocido que es difícil. Asimismo, ha valorado como positivo el reconocimiento del daño causado por parte de presos políticos, aunque ha destacado que sería conveniente que se repetiese para «contribuir a crear otro clima».

En nombre de EH Bildu, Miren Aranoa ha ubicado la cuestión en «un tema de derechos humanos, que son universales y que, por tanto, también se deben aplicar a los presos». En este sentido, ha denunciado que el alejamiento es una excepcionalidad que vulnera derechos no solo de los presos, sino también de sus familiares. «La Justicia no puede ser venganza», ha proclamado antes de calificar de grave que se prolongue la excepcionalidad de la legislación penitenciaria, citando como ejemplo a Sara Majarenas, «aunque hay cientos de casos».

Laura Pérez (Podemos-Ahal Dugu) ha destacado que la decisión de ETA de cesar su actividad armada «gracias al impulso de la sociedad» ha supuesto que «se haya desenmascarado el déficit antidemocrático de la Transición». Tras condenar «el terrorismo de ETA» y «la dispersión y la violencia ejercida por el Estado», ha defendido que se termine con la legislación de excepción y ha reclamado las competencias penitenciarias para Nafarroa.

José Miguel Nuin (I-E) ha rechazado la legislación de excepción y ha defendido la legislación de excepción, pero ha discrepado del planteamiento de Sare, señalando que pese a las carencias democráticas de la llamada Transición «no hay base para concluir otra cosa que la actuación de ETA ha sido ilegítima». En cualquier caso, ha mostrado su apoyo a la iniciativa de Sare, subrayando que «el nuevo escenario exige movimientos» y rechazando el inmovilismo.

Iñaki Iriarte (UPN) ha arremetido contra el resto de portavoces señalando que «hay discursos que me empiezan a cansar». Así, ha proclamado que «los derechos de los presos de ETA se respetan en España», negando que la dispersión suponga una vulneración de los mismos. «Los presos sí que vulneraron derechos», ha añadido. A pesar de valorar positivamente el reconocimiento del daño causado, lo ha considerado insuficiente y ha señalado que seria bueno que se repitiese. «Pero no se muestra arrepentimiento en los ongi etorris o en los juicios. Mientras haya caceroladas, ongi etorris, palizas a la Guardia Civil y pintadas no es posible avanzar». Asimismo, ha reclamado el Kilómetro 0 para «los exiliados por culpa de ETA». Pese a ello, no ha rechazado el acercamiento «si hay arrepentimiento, desvinculación y colaboración». «Y estamos haciendo mucho diciendo esto», ha añadido.

Inma Jurío (PSN) se ha mostrado favorable a acabar con la dispersión, pero ha añadido que «hay coletazos que impiden abordar estas cuestiones». Junto a ello, ha pedido que no «se blanqueen situaciones». «Entendemos el sufrimiento de las familiares de los presos dispersados, pero si alguien está en la cárcel no es por nada», ha añadido.