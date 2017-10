Grupos ultras queman esteladas y provocan incidentes al enfrentarse en el centro de Barcelona

Grupos de ultras se han enfrentado esta mañana en una gran pelea en la terraza de un bar de la plaza de Catalunya, en el centro de Barcelona. Según diversas fuentes, serían seguidores de distintos equipos de fútbol.

Unas 25 personas han sido identificadas en relación con estos incidentes, en los que los grupos enfrentados se han lanzado sillas, vasos y botellas de la terraza de un bar, y los Mossos han abierto una investigación por estos sucesos.

Me ha pillado de camino al metro y me he sentido como Simba en la estampida de El Rey Leon #DiaDeLaHispanidad #12octubre #plazacatalunya pic.twitter.com/je8mV6BYlE