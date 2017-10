Ángel Etxeberria deja de ser defensor del socio de Osasuna

En su misiva, Etxeberria señala que «he cumplido con el objetivo que me marqué, que era establecer las bases para que en lo sucesivo, los socios tengamos los medios efectivos de nexo con el club».

Añade que la razón de su renuncia es que «desde hace unos años vengo arrastrando una enfermedad neurológica que me exige que me tome el día a día de un modo que, muchas veces, entra en conflicto con mi forma de ser entregada y vehemente. Una forma de ser que me ha llevado a mi trabajo en la defensa de nuestro club y nuestros socios, que ha prevalecido en todas mis intervenciones sin importarme, incluso, el cuidarme, como todos mis allegados me lo exigen».

La junta directiva y los empleados de Osasuna han querido dedicarle unas líneas de agradecimiento: «Ángel, te llevas el respeto y cariño de todas las personas que han tenido la oportunidad de trabajar a tu lado. Todos nosotros estamos contigo. Osasuna, que es sus socios, su afición, su gente, te quiere tanto como tú quieres a Osasuna. O al menos "casi", porque sabemos que tu amor por este Club es inigualable. ¡Muchas gracias por todo! Eskerrik asko!».

Osasuna informa en una nota de que la junta directiva resultante del proceso electoral deberá designar un nuevo defensor del socio, el cual tendrá que ser ratificado por la Asamblea General Ordinaria. Durante el período en el que el puesto esté vacante, los socios podrán continuar enviando sus quejas, reclamaciones, propuestas o sugerencias a socios@osasuna.es o en las oficinas de El Sadar, donde serán atendidos por empleados del club.