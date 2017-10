Los​ ​efectos​ ​de​ ​la​ ​globalización,​ ​a​ ​debate​ ​la​ ​semana que​ ​viene​ ​en​ ​Iruñea

«El concepto de patrimonio engloba muchos temas como la cultura, la memoria, el paisaje, el territorio..», explica Angel Rekalde, director de Nabarralde, y serán precisamente esos temas de los que hablarán los diversos expertos que se reunirán en la jornada principal.

El simposio estará precedido por una charla inaugural, el día 20, ofrecida por el filósofo Santiago Alba con el título ‘La condición humana y la Globalización’; y de la proyección del documental ‘In the same boat’ (En el mismo barco), el jueves 19 de octubre. El director Rudy Gnutti habla de cómo este barco, metáfora de nuestra civilización, tiene delante una oportunidad única: los avances tecnológicos podrían ser la clave para conseguir un mundo mejor y más justo. El film escucha a los especialistas más importantes y a personajes tan emblemáticos como Zygmunt Bauman o el ex presidente de Uruguay, José Mújica, pero no deja de atender también los testimonios de la gente común.

«En este simposio partimos de la hipótesis de que la globalización, esa tendencia que se extiende por todos los ámbitos de la geografía humana propiciará sus ventajas, pero acarrea también secuelas indeseables y situaciones de incertidumbre», ha subrayado Rekalde.

Sobre las diferentes perspectivas versarán las ponencias del día 21 de los participantes, entre otras, Amaia Apraiz (miembro de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial), Alberto Frías (asociación Lurra), Paul Bilbao (presidente de Kontseilua), Joan Nogué (Institut d’Estudis Catalans), Joseba Santamaría (director de ‘Diario de Noticias’), Carlos Vilches (Universidad Pública de Nafarroa) y Jokin del Valle (biólogo, Gobierno de Nafarroa) entre otros.

«Por ejemplo, las nuevas tecnologías y nuevas formas de producción han acelerado la transformación de nuestro tejido productivo y nos imponen una urgente reflexión sobre qué hacer con los lugares de la industria tradicional que, con gran presencia en nuestro territorio, van quedando desplazados y obsoletos. De la misma manera, se nos presentan cuestiones relacionadas con otros ámbitos: ¿Cómo afecta la globalización a la normalización del euskera? ¿Hasta qué punto incide en el medioambiente?», ha añadido el director de Nabarrlade.

La inscripción para la jornada principal ya está abierta y se puede realizar en la web de Nabarralde.