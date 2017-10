Trump advierte de que cancelará el pacto nuclear con Irán si no se corrigen sus «graves defectos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con abandonar el acuerdo nuclear con Irán si no se corrigen sus «graves defectos» mediante una negociación internacional o una ley del Congreso estadounidense, y ha elevado las tensiones con Teherán al sancionar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní. El presidente de Irán, Hassan Rohani, ha subrayado que no cabe renegociación alguna del acuerdo y ha advertido a Trump, de que no puede actuar por su cuenta y romperlo, en la medida en que no se trata de un tratado bilateral.