La penúltima etapa del Tour 2018 será una contrarreloj entre Senpere y Ezpeleta

NAIZ ya había adelantado que una etapa del Tour 2018 podría disputarse en tierras vascas, y la organización lo ha confirmado este martes durante la presentación del recorrido de la próxima edición de la carrera gala.

Un contre-la-montre décisif au Pays basque / A key time trial in the Basque Country…the day before Paris #TDF2018 pic.twitter.com/mpcx702iyU

«Una contrarreloj clave en el País Vasco el día previo a París», ha tuiteado la organización al presentar la etapa, que tendrá 31km y se disputará entre Senpere y Ezpeleta. Acorde a perfil del recorrido, se puede hablar de una contrarreloj rompepiernas, que se presenta decisiva.

La última ocasión en la que una localidad vasca acogió una etapa del Tour fue en 2006, con la salida en Kanbo. Más tarde, en 2015, la carrera pasó por diferentes localidades de Zuberoa, camino a la Piedra de San Martín.

21 étapes & 3 329 km, rendez-vous le 7 juillet 2018 / 21 stages and 3 329 km, see you on July 7th #TDF2018 pic.twitter.com/va7kB5r0l4