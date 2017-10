«¿La UE puede aceptar que nos encarcelen?», pregunta Raül Romeva en Bruselas

Según Romeva, la UE es una institución esencialmente pragmática que se adapta a los cambios de la sociedad, según ha informado Vilaweb. En este sentido, ha recordado que muchos de los estados miembros no existían como tal hace 25 años. Por ello, ha defendido que permanecer indiferente a la situación política catalana sería traicionar el espíritu de la Unión. «¿La UE puede aceptar que nos encarcelen?», ha preguntado.

Romeva ha explicado que el Govern ha reitara su oferta de diálogo, pero el Gobierno español se niega a negociar. «Ha ignorado todas las peticiones para reunirnos». Además, ha denunciado que desde el 1-O la represión no solo no ha cesado, sino que se ha intensificado. En este contexto, ha reiterado el compromiso del Govern para aplicar el resultado del referéndum del 1-O.

El conseller de Asuntos Exteriores también ha defendido que el Govern tiene una concepción de la Ley diferente a la del Estado español. «Nosotros estamos convencidos de que el objetivo de la Ley es la defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía», ha afirmado.

Además, Romeva ha manifestado que la Generalitat no renunciaría a su posición si el Gobierno activa el artículo 155. «La respuesta es definitivamente no. No tenemos opción, no tenemos alternativa», ha indicado tras ser preguntado por esta cuestión.



El conseller de Asuntos Exteriores ha aprovechado también la ocasión para advertir a las instituciones europeas de que «lo que pasa ahora en Catalunya tendrá efectos a largo plazo» sobre la sociedad, la economía y la credibilidad europeas.



Al mismo tiempo que, ha opinado que la cuestión catalana será debatido entre los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que tendrá lugar este jueves y este viernes aunque el tema no esté incluido formalmente en la agenda.