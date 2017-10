Rajoy pide a Puigdemont que no cree «más problemas» y no le «obligue» a aplicar el artículo 155

Mariano Rajoy ha respondido en el pleno de control del Congreso al diputado del PDeCAT Jordi Xuclà, que ha criticado que el Ejecutivo del PP no haya aceptado el diálogo que le ofrece Carles Puigdemont ni acepte reunirse con él.

«La aplicación del 155 sería un fracaso de la política y el diálogo. No va a resolver el contencioso. Es un grave error, de aplicación efectiva más que dudosa y difícil», ha recalcado el diputado catalán, quien ha lamentado que hoy haya «presos políticos» en el Estado español.

«¿Qué conocen ustedes de las competencias ejercidas durante 37 años por el Gobierno de la Generalitat para expropiarlas y ponerlas en manos de unos corregidores? ¿Van a disolver un Parlamento elegido democráticamente?», ha preguntado a Rajoy antes de señalar que «esta herida va a dejar secuelas».

El diputado del PDeCAT ha reprochado a Rajoy que pretenda «suspender una realidad» que ha asegurado que es más fuerte que el presidente del Gobierno y que también lo será en el futuro, y ha acusado al Ejecutivo de «incendiar la realidad con mentiras».

Por su parte, Rajoy ha recriminado a Xuclà que en Catalunya se haya «cerrado el Parlamento» catalán y los líderes de la oposición no puedan preguntar a Puigdemont si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre. En este sentido, ha defendido que lo que le ha pedido el Gobierno es algo «lógico, razonable y sensato» porque se trata de aclarar si lo ha hecho o no.

«No es tan difícil porque comprenderá que si la ha declarado, el Gobierno está obligado a actuar de una forma y si no lo ha hecho podremos hablar aquí en el Parlamento», ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo español ha instado a los diputados del PdeCAT que «hagan un esfuerzo» para convencer al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no cree «más problemas», ya que «si no va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca».

Ante el plazo que le dio hasta mañana para evitar la aplicación del artículo 155, ha instado a Puigdemont a que actúe con «sensatez, equilibrio».

«Lo único que le pido es que actúe con sensatez, con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes», ha manifestado.