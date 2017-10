Beaumont lamenta que decaiga el proyecto de Ley de Policías sin «propuestas alternativas»

«Se nos podrá acusar, y yo asumo la responsabilidad, de no haber llegado a acuerdos con sindicatos, pero no de no haberlo intentado», ha afirmado Beaumont durante el pleno del Parlamento en el que se debate el proyecto de Ley de Policías. Se votan este jueves las enmiendas a la totalidad de UPN, PSN y PPN, además de la Podemos e I-E, que la han mantenido al no haber concitado apoyo sindical.

La consejera ha indicado que «negociar es una cosa y llegar a acuerdos es otra. ¿Qué más puede hacerse desde la Administración? ¿Es posible llegar a acuerdos? Solicité sugerencias y no he recibido ninguna», ha afirmado, dirigiéndose a los parlamentarios.

Tras ello, Beaumont ha afirmado que «la devolución del proyecto al Gobierno sería una bofetada a la sociedad», como dijo la propia presidenta Uxue Barkos, y ha añadido que supondrá también «una pérdida de oportunidad en el sentido de lo que pudo haber sido no fue y dudo que sea posible en muchísimo tiempo si no cambian determinadas actitudes».

Durante su intervención, la consejera ha defendido que el Gobierno ha realizado todo un trabajo participativo con diferentes sectores implicados, incluidos los sindicatos, con los que ella misma y la propia presidenta han venido manteniendo reuniones.

Beaumont ha afirmado que este asunto «exige responsabilidad en la búsqueda del máximo consenso para una solución serena de un problema que heredamos del anterior Gobierno», pero ha afirmado que algunos han hecho «juego sucio» para que «no fuera este Gobierno el que diera solución» a esta cuestión.

Además, la consejera ha criticado que ninguno de los grupos que ha presentado enmienda a la totalidad ha propuesto un texto alternativo o «alguna aportación constructiva».

Según Beaumont, el proyecto de ley busca «la ansiada meta de lograr una policía integral y de referencia, que requiere de una nueva regulación que garantice la plena operatividad de las policías de Navarra».