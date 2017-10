Beaumont no traerá otra ley y la Policía Foral abandonará servicios

Beaumont ha asegurado que «los mayores paganos de esta situación son los propia agentes de policía local y Policía Foral». A su juicio, los agentes y sus representantes sindicales debieran «haber adivinado a lo largo de este proceso que algunas de sus posiciones eran imposibles. Y que son imposibles esté yo o esté quien esté. Tienen que comprender que, si son imposibles, las tienen que abandonar, adaptar, modular...».

La consejera entiende que se ha perdido otra oportunidad y ha avanzado que no volverá al Parlamento con otra propuesta de Ley. «Está muy claro que en lo que resta de legislatura no va a haber nadie, y desde luego yo no voy a ser, que vaya a dedicar tanto tiempo a este asunto como el que hemos dedicado superando tantos obstáculos», ha señalado.

Lo que no ha adelantado Beaumont es qué servicios dejará de prestar Policía Foral, aunque se prevé que lo detalle en breve. Sí que ha explicado el por qué: por falta de dinero. Desde que se empezó a funcionar con la ley 15/2015, los servicios se están manteniendo a base de pagar horas extraordinarias, con lo que el gasto se ha disparado. Beaumont ha señalado que precisamente era ese pago de horas extras «lo que queríamos justamente evitar con esta nueva herramienta».

Por otro lado, la consejera ha apuntado en relación a lo sucedido en el Pleno que «confiaba, pese a las dificultades, en que se impondría la racionalidad. Ahora, tengo que constatar es que ha ganado la irracionalidad».

Los partidos de la oposición han pedido la dimisión de Beaumont, pero esta ha respondido que no va a dimitir y que se ve terminando la legislatura. «Tengo perfectamente claro que yo no voy a dimitir salvo que se dé la pérdida de confianza de quien me propuso, que es EH Bildu, o la pérdida de confianza de quien me designó, que es Uxue Barkos», ha zanjado.