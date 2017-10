La enmienda a la totalidad sale adelante y tumba la Ley de Policías

El proyecto de Ley de Policías de Nafarroa ha sido devuelto al Gobierno navarro al sumarse al rechazo de la oposición el de dos de sus socios, Podemos e I-E, que han pedido su retirada al no contar con el apoyo de la mayoría sindical.

Cuatro enmiendas a la totalidad se han presentado a este proyecto, tres de la oposición y una de Podemos e I-E, que han sido debatidas en el pleno del Parlamento, donde la primera, la del PSN, ha sido aprobada con el voto a favor de UPN, PSN, PPN e I-E, la abstención de Podemos y el voto en contra de Geroa Bai y EH Bildu, por lo que no se han votado el resto.

El proyecto ha sido defendido por la consejera de Interior, María José Beaumont, quien ha afirmado que se les puede «acusar de no haber llegado a acuerdos, pero no de no haber negociado», ni de haber tratado de presentar «la mejor Ley de Policías posible».

El objetivo era lograr una policía integral y con plenas competencias, según Beaumont, quien ha insistido en que se busca organizar todas las policías de forma «más moderna y adaptada a los tiempos» y «sin dar la espalda» a la realidad social del territorio.

«El proyecto no es bueno, existe una ley válida para regular a las policías», ha dicho en la defensa de la enmienda del PSN, Inmaculada Jurío, quien se ha dirigido a Adolfo Araiz (EH Bildu), diciéndole que «se ha bajado los pantalones» esta semana al presentar junto con Geroa Bai una oferta a dos sindicatos para que «la consejera no viera que su proyecto era devuelto».

Ha hablado de «ofrecimientos que son brindis al sol» y de «llamada al orden a la FNMC para que salga apoyando la ley» para concluir pidiendo que empiecen a negociar y lo hagan con voluntad.

Por UPN, Sergio Sayas, quien ha pedido que la ley se devuelva porque «no puede resolver problemas, los agrava» y que la consejera dimita o sea cesada porque «no tiene otra salida», ha opinado que se ha perdido una oportunidad de dotar a la Policía de un instrumento de seguridad, certidumbre y permanente en el tiempo.

Ha acusado a la consejera de no haber buscado el diálogo, de tener una actitud «terca y prepotente» y de ceder «en el tiempo de descuento para sacar la chequera para ver si compraba voluntades». Finalmente ha mostrado disposición a negociar un nueva ley.

Ana Beltrán, PPN, ha destacado el rechazo de los afectados y la mayor parte de los partidos a este proyecto y ha reprochado a la consejera que «nunca ha tenido una voluntad real de negociar», sino al contrario, una actitud «dictatorial».

El objetivo de este proyecto es «crear una policía politizada» y «sacar a la Guardia Civil y la Policía Nacional de Navarra», según Beltrán, quien también ha pedido la dimisión de Beaumont y ha instado a trabajar entre todos para lograr la mejor ley.

En la defensa de la enmienda de Podemos e I-E, Carlos Couso ha manifestado que nadie ha sabido dar una razón de por qué los derechos y las condiciones de trabajo de un colectivo están en una ley. Eso unido a que no se ha logrado que la mayoría sindical apoye lo recogido en el texto es lo que les lleva a mantener su rechazo.

El parlamentario de Podemos ha cuestionado la forma en la que se ha planteado la negociación y ha pedido al Parlamento que se dedique a hacer una ley que defina el modelo policial. Como «ejercicios de hipocresía» ha calificado las enmiendas de la oposición que ve como una forma de debilitar al Gobierno, de ahí su abstención.

Por su parte José Miguel Nuin, I-E, ha dicho que nadie se puede sorprender de su postura porque desde el principio habían exigido que el texto contara con un respaldo sindical que no ha llegado.

Ha remarcado que el rechazo «no es una bofetada a la sociedad, sino una oportunidad perdida para mejorar aspectos negativos de la ley de 2015» y aunque puede haber habido «manipulación y juego sucio», ellos tienen «la conciencia muy tranquila».

En el turno en contra, Patxi Leuza, Geroa Bai, ha remarcado que no se puede legislar cediendo a intereses particulares frente al interés general. Ha justificado su voto en contra señalando que la ley propuesta es «necesaria para que la Policía Foral pueda ser integral, de referencia, la Policía de Navarra».

Leuza ha afeado a Jurío sus referencias a Araiz calificándolas como «cutres», tras lo que el portavoz de EH Bildu, sin querer entrar en ese debate, las ha considerado como «impropias». Esto ha llevado a Jurío, en el turno de réplica, a retirar sus palabras.

Araiz ha apuntado que «el panorama no es halagüeño para un desarrollo integral y armonioso de la Policía Foral», ha defendido que «ha habido negociación» por parte de Interior y ha considerado que el acuerdo era posible y por eso lo han intentado.

Ha concluido con una cita de Demóstenes: «Cuando una batalla está perdida y esta está perdida, solo los que han huido pueden combatir en otra batalla».