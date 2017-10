Urkullu destaca que no ha habido DUI, por lo que Madrid no puede aplicar el 155

En una declaración sin preguntas dirigida al Gobierno de Mariano Rajoy el lehendakari ha opinado sobre la decisión del Ejecutivo español de continuar con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución tras constatar la negativa del presidente catalán, Carles Puigdemont, a atender el requerimiento que le instaba a restituir el orden constitucional alterado.



Urkullu ha pedido tanto al Gobierno español como al catalán que «exploren» las posibilidades de iniciar un «proceso de diálogo sin condiciones y sin humillaciones» para llegar a una solución y ha ofrecido el «compromiso y disposición» del Ejecutivo vasco en esta tarea.



«Es necesario valorar siempre las consecuencias de las decisiones que se adoptan, si estas provocan y/o inciden en fractura social. No deben adoptarse las que agraven aún más la situación. Es necesario evitar males mayores», ha advertido el lehendakari.



Por ello Urkullu ha hecho un llamamiento a la «distensión y al diálogo» y se ha mostrado convencido de que los gobiernos español y catalán «saben que hay una oportunidad abierta» para ello.



El lehendakari ha pedido a Rajoy que no aplique el 155 y ha argumentado para ello que las instituciones catalanas «nunca han proclamado la independencia», algo que demuestra –según ha apuntado– la propia carta de hoy de Puigdemont, que concluye afirmando: «El Parlament de Catalunya podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre».



Si el Gobierno español «hubiera tenido claro que sí se había procedido a la declaración (de independencia), ¿habría recurrido a la fórmula de preguntar al President del Govern?», se ha preguntado Urkullu.



«¿Cómo se entiende, si no es que hay un reconocimiento implícito de que no se procedió a la declaración de manera formal, que PDeCAT, ERC, CUP planteen que, en el caso de que el Gobierno español active la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se llevaría la Declaración de Independencia a un Pleno del Parlament de Catalunya en el que se procedería a la votación de la misma?», ha inquirido.



El lehendakari se ha preguntado además si «alguien había pensado» que en el pleno del Parlament del 10 de octubre se proclamó la DUI «con valor efectivo legal, institucional, jurídico e, incluso, social».



Todas ellas, ha explicado, son preguntas con una respuesta «implícita» que le llevan a pedir al Gobierno que no aplique el 155 porque "nunca se ha proclamado" la independencia.