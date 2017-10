Forcadell convoca para el lunes la reunión que prevé fijar el pleno de independencia

Esta convocatoria certifica que el pleno para la independencia no se celebrará esta semana y que se situará a partir de la próxima, pues es la Junta de Portavoces la encargada de fijar la fecha y el contenido de los plenos.



Según el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, será en el segundo punto de la reunión cuando los grupos aborden el contenido del próximo pleno: JxSí barajan convocarlo como un Debate de Política General o como un debate monográfico.

Ambos tipos de pleno permitirían no tener que explicar con antelación que se quiere llevar la independencia al pleno y sortear así el Tribunal Constitucional (TC): en un pleno ordinario hay que detallar previamente qué iniciativas se van a votar.



En cambio, tanto un Debate de Política General como un debate monográfico culminan con la votación de resoluciones que los grupos presentan sobre la marcha, en el transcurso del pleno.



JxSí y la CUP están perfilando cómo acabarán reactivando formalmente la independencia: el presidente Carles Puigdemont propuso por primera vez este jueves que el Parlament vote la declaración formal de la independencia si el Gobierno materializa la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



Ahora los grupos independentistas debaten si hay que votar la declaración en sí misma o algún texto que demuestre el aval del Parlament a la independencia a través de una resolución votada en el pleno.



Los 'comuns' ya han dicho que no votarán una declaración de independencia por su componente unilateral, pero si se abrirían a apoyar una resolución que aludiera al inicio de un proceso constituyente.



La ley del referéndum sostiene que, tras ganar el 'sí' en la votación del 1 de octubre, la independencia se debe declarar sin ninguna votación parlamentaria porque la última voz la tiene la ciudadanía, y la CUP es partidaria de respetar este punto.



El martes, reunión de la Mesa



Tras la reunión de la Junta, Forcadell también ha convocado para el martes a las 10 horas una reunión de la Mesa del Parlament, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, que es el órgano que acabará de cerrar los detalles del pleno.



Sin embargo, el pleno no quedará formalmente convocado hasta que la presidenta lo comunique a todos los diputados por carta indicando la hora y el motivo.