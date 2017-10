El Gobierno navarro presenta la nueva creatividad de su publicidad turística

La campaña, que ha comenzado a difundirse este lunes en el mercado estatal y de proximidad, intenta atraer turistas fuera de la temporada alta ofreciendo los productos turísticos de mayor interés en el periodo otoño-invierno.

La empresa Errea Comunicación S.L. fue la agencia de publicidad adjudicataria del concurso público que convocó en primavera la Dirección General de Comunicación para elaborar esta nueva creatividad y al que concurrieron ocho agencias. Ha trabajado en esta asistencia desde el mes de mayo y el coste de la ideación de la campaña ha sido de 31.944 euros. La agencia ha preparado el concepto de los anuncios para los principales soportes: prensa escrita, las cuñas de radio y la adaptación a soportes digitales.

La idea creativa

El director de Errea Comunicación, S.L., Javier Errea, ha explicado las características de la idea creativa, que tomando como base un clásico de la publicidad, el lema ‘I Love New York’, de Milton Glaser, invierte el argumento, otorga al visitante potencial el papel protagonista y propone el amor, o más bien el enamoramiento, como gancho publicitario central: ‘Navarra Loves You’, es decir ‘Navarra te quiere’ y ‘Nafarroak maite zaitu’.

Desde ese flechazo tan irracional como irreprimible, ha explicado el creativo, que «las acciones concretas de publicidad quieren expresar esa atracción con imágenes atractivas, pero no mentirosas, y a través de verbos inventados, inexistentes, pero plástico y perfectamente entendibles en un contexto de aturdido enamoramiento».

Con ellos, y desde la sorpresa de lo que a primera vista no tiene sentido, se pretende despertar la curiosidad: desde Navarra te Bardenas a Nafarroak menestra zaitu. «Los mensajes publicitarios proponen una cita amorosa, un viaje a sus interlocutores. No es un amor para toda la vida, o no de momento, sino simplemente una primera o segunda cita. Todo ello con dos desarrollos lingüísticos y gráficos complementarios y simultáneos, para que se entienda mejor».

Según Errea, en los desarrollos, las imágenes y los verbos inventados se despliegan todos los ámbitos de interés que ofrece el herrialde desde gastronomía, a naturaleza, cultura o fiestas para culminar en una invitación: #Navarracuandoquedamos; #Nafarroannoizelkartukogara.

«“Es Navarra la que está enamorada de su visitante, no al revés, y para embelesarle despliega como un pavo real todas sus virtudes. Le dice ‘te quiero’, o ‘te deseo’, con esos verbos inventados que nacen del catálogo diverso de lo que ofrece nuestra tierra».

La creatividad ha sido concebida con un carácter ampliable a otro tipo soportes. También a otros muchos mensajes que reflejen los principales recursos o productos turísticos de Nafarroa. De momento, se ha elaborado un listado de términos para emplearlos en los anuncios en castellano, euskara e inglés. Dos ejemplos de cada lengua: Navarra te haya; Navarra te danza: Nafarroak sorgin zaitu, Nafarroak jai zaitu; Navarra bikes you, Navarra waters you. En la producción de los anuncios, se van a utilizar también catalán y francés, completando así las lenguas habladas por la gran mayoría de clientes potenciales del turismo de Nafarroa.

Primera campaña publicitaria con la nueva creatividad

Por su parte, la directora general de Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari, ha explicado que con esa esta nueva creatividad publicitaria, el Gobierno ha comenzado este lunes una campaña hasta final de año en la que va a invertir 363.414, 59 euros en anunciarse en los principales mercados objetivo de Nafarroa y en mover a sus potenciales visitantes a desestacionalizar sus viajes, o sea, a venir al herrialde fuera de las temporadas habituales, verano, Semana Santa y puentes festivos, principalmente.

Se trata de una campaña selectiva, ha explicado Ezkutari, centrada en los lugares de procedencia más habituales de los visitantes de Nafarroa. En los limítrofes: CAV, Akitania, Aragón, Castilla y León, y La Rioja; y en los territorios que más visitantes aportan al herrialde: Catalunya, Valencia, Madrid y Andalucía. La campaña va dirigida principalmente a la población comprendida entre los 35 y 54 años de estos mercados, que representan el 43% del público objetivo de Nafarroa y a los mayores de 55 años, que suponen el 33% de los visitantes potenciales del herrialde.

Dentro de esos ámbitos, la campaña se exhibirá en los medios escritos con mayor difusión y en las desconexiones locales de las emisoras de radio nacionales con mejores datos de audiencia, además de en soportes digitales.

El Plan de Turismo de Nafarroa, cuya elaboración se está ultimando, destaca los principales valores turísticos del herrialde: los binomios turismo rural-naturaleza, turismo cultural-Camino de Santiago, la gastronomía de base territorial y el buen ambiente en la calle característico de los núcleos urbanos de Nafarroa, entre otros. En estos puntos fuertes se apoya la campaña, que, además, se ha diseñado teniendo en cuenta el equilibrio territorial para destacar los atractivos turísticos del herrialde en todas sus zonas.