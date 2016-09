Señor Presidente del gobierno español en funciones

En mi condición de Premio Nobel de la Paz, nacido en Argentina con nacionalidad española por serlo de origen, me dirijo a usted y a las autoridades competentes, para señalarle mi preocupación por el injusto y antidemocrático intento de inhabilitación de Arnaldo Otegi.

Es incomprensible que usted, Presidente, estos días haya saludado como positivo el acuerdo de Paz en Colombia y sin embargo durante estos años de su mandato no haya dado ningún paso para lograr la Paz en una zona del territorio que usted preside. Más cuando una de las partes ha dado claras señales de querer dejar las armas.

Justamente ha sido el señor Arnaldo Otegi uno de los artífices de esta decisión de ETA de iniciar un proceso de Paz, al que su administración de justicia condenó a 6 años y medio de cárcel por su papel como promotor de la estrategia unilateral de paz, que trajo el fin de la confrontación armada en el País Vasco.

Después de su liberación Arnaldo Otegi fue elegido como candidato de EH Bildu a lehendakari en una votación democrática por el conjunto de las asambleas locales de EH Bildu.

Según los juristas el intento de inhabilitar a Arnaldo Otegi sólo puede ser puesto en marcha después de que su candidatura sea oficial en la junta electoral (25-26 agosto). Según informan diversos medios el intento estará basado en el fallo que lo envió a la cárcel en 2010, pero según fuentes legales y decisiones anteriores de la Secretaría Técnica de la Oficina del Fiscal General del Estado (el caso de Iker Casanova MP) la inhabilitación recogida en la sentencia no sería aplicable.

El fallo contra Otegi incluía una inhabilitación especial para cargo público, pero no recogía los cargos para los que no podría ser designado, por lo tanto no habría ninguna razón jurídica para inhabilitarlo.

Señor Presidente Mariano Rajoy, esta en sus manos y en la justicia española evitar un acto antidemocrático, que prive a una parte del pueblo vasco de votar legítimamente por su candidato. Esta es la hora de la Paz y la fraternidad de los pueblos. Así como se dieron pasos de acercamientos entre Cuba y EEUU, como se firmo la Paz en Colombia y como nos señala de forma constante nuestro hermano Papa Francisco, la lucha por la Paz es una necesidad para salvar al mundo.

Por ello hagamos lo posible y lo imposible por la Paz definitiva en el País Vasco.

Le envío un abrazo fraternal

Y le deseo Paz y Bien.