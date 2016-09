Despreciable morbo ante la violencia machista

La pasada semana declararon por videoconferencia ante el Juzgado de Iruñea los acusados de violar a una joven madrileña durante la primera noche de los sanfermines. Se trata de un asunto de innegable trascendencia social (basta ver la movilización masiva consiguiente) y que por tanto ha tenido, tiene y tendrá un amplio seguimiento mediático. Otra cosa es cómo se informa del asunto, y es ahí donde lo que está pasando lleva a hacerse muchas preguntas, tanto a esta profesión como a la ciudadanía en general. La difusión, cada vez con más profusión y menos escrúpulos, de los detalles más sórdidos y prescindibles del caso, en versiones siempre de parte y por tanto de credibilidad cuestionable por principio, resulta tremendamente preocupante. Y muestra que para una amplia parte de los medios esa joven de 18 años no deja de ser un elemento más de una historia que, al parecer, vende. Sin embargo, no es la protagonista de una película, sino la víctima de una tragedia muy tristemente real.

El sensacionalismo es especialmente repugnante ante un caso de estas características. Y va justo en sentido contrario a la función social que corresponde a los medios ante una lacra como la violencia machista: sensibilizar informando, informar sensibilizando. Eso pasa por aportar contexto a este drama tan extendido y no por hurgar en detalles amarillistas que solo aportan morbo, pasa por distinguir con claridad a víctimas y agresores, pasa por no añadir dolor ni un plus de victimización a quien la sufre...

No parece tan difícil actuar con un mínimo de responsabilidad. La respuesta que la sociedad ha dado frente a la violencia machista en este verano ha sido tan contundente como ejemplar. El tratamiento que muchos medios están haciendo de este caso de Iruñea no está ni mucho menos a su altura, y la escalada de filtraciones hace temerse que todavía podría empeorar. Pero no hay nada, ni el recurso al interés social sobre el caso, que pueda justificar ciertas «informaciones». Solo la irresponsabilidad supina.