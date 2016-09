Agostizar para septiembrear

En septiembre y enero se padecen las secuelas de lo ocurrido en agosto y diciembre. En vacaciones parece que la inercia de una vida impuesta se paraliza y se presenta, para quien tiene el privilegio de gozar del derecho al trabajo asalariado, como la gran oportunidad del año para aprovechar el tiempo robado al trabajo, con el mismo espíritu productivo que finalmente nos estresa con mayor virulencia que la vida cotidiana. Hemos de convivir todo el día con la familia, hacer todo lo que no nos da tiempo el resto del año como viajar, leer, estar con uno mismo, etc. Demasiado trabajo para relajarnos, el ocio, la obligación de descansar haciendo otras cosas, agota. Tratar de compatibilizar la vida propia y la familiar es más complicado que conciliar el trabajo y la familia. No en vano en septiembre abundan los conflictos personales y familiares.

En el caso de agosto, lo que no es recomendable hacer es nacer, morir y mucho menos enfermar. Todo el mundo de vacaciones, nadie se acordara de tu cumpleaños y mucho menos podrá acudir a la fiesta. Si falleces pocos se presentarán en tu sepelio y, si enfermas e ingresas en el hospital, más vale que aguantes hasta septiembre porque, con los servicios mínimos, en cuanto puedan, te enviarán a tu casa donde si tienes suerte tus familiares podrán suspender sus vacaciones para tratar de mantenerte vivo hasta septiembre, arrastrando tu agonía cual serpiente.

Se me olvidaba. Para lo que si es un buen mes es para convocar previamente y con celeridad unas elecciones en un momento en el que todo el mundo está desapercibido, cansado y solo piensa en desaparecer, cuando quien las convoca sabe que la coyuntura de desaguisado en españistan le beneficiara y, utilizando la imagen construida de falsa estabilidad y prosperidad “Made in Euskadi, un país en marcha” hará el agosto en septiembre imponiendo de nuevo su proyecto económico burgués y para-español con el discursito de siempre: somos una nación pero nuestros intereses particulares como clase se defienden mejor dentro de este estado mientras respete nuestros derechos históricos, es decir, nuestros privilegios adquiridos.