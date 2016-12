«No están locos, hay muchos que están haciendo lo mismo que Begoña y Mikel»

Begoña Huarte y Mikel Zuloaga no son los primeros en tratar de sacar refugiados de Grecia. ¿Hay muchos casos?

Ni ellos ni yo somos unos locos; no somos los únicos que hemos hecho algo así a nivel europeo. No es una cosa que se pueda ir diciendo por motivos obvios, pero hay mucha gente que lo está intentando.

¿Cómo fue su experiencia?&hTab;

Yo llegué a Atenas el 25 de noviembre para ayudar a pasar a un chico kurdo en una situación complicada, que tiene a toda su familia en Alemania. El 27 teníamos los billetes para salir de Atenas, pero nos interceptaron en el aeropuerto. La chica del check in ya sospechó de nosotros y en un control que había después ya nos estaban esperando. Enseguida vieron que el chico no era el de la documentación que tenía y nos llevaron a un sitio donde ya había mucha otra gente por el mismo motivo. Al cabo de un rato nos trasladaron a las dependencias policiales del mismo aeropuerto.

¿Qué tal es el trato durante la detención?

Bastante humillante. No hay maltrato físico, pero tratan de meter miedo. A mí me decían ‘te has metido en un lío enorme, te vamos a acusar de tráfico de personas, te crees que la policía griega es estúpida’... Mientras te hacen la ficha el trato es bastante humillante. Luego ya te llevan a la comisaría del aeropuerto. Allí coincidí con otras tres personas detenidas por intentar pasar a familiares suyos, sobrinos o incluso hijos.

Quiero subrayar la valentía de estas mujeres anónimas, que sin un apoyo como el que yo tenía se lo juegan todo para intentar pasar a alguien. El trato que reciben es todavía peor, les separan de sus familiares menores de edad, en un caso hasta de un bebé lactante. Con ellas pasé tres noches con sus días en el calabozo, hasta llegar a la vista preliminar, igual que ahora Mikel y Begoña.

¿De qué te acusaron?

La Fiscalía pedía trafico de personas, pero, igual que en el caso de las dos personas detenidas ahora, demostré fácilmente que no había lucro, así que me acusaron de tratar de pasar ilegalmente a una persona. Hay un matiz importante. La jueza decretó libertad con cargos y sin fianza.

Pero seguiste detenida...

Sin yo saberlo, la Policía me aplicó una ley según la cual, si te consideran un peligro para Grecia, te pueden retener durante más tiempo. Así que cuando pensaba que me iban a poner en libertad, me metieron en un coche junto a una compañera kurda y sin ninguna explicación nos llevaron al centro de internamiento de Elliniko. Finalmente, gracias a la presión activada desde Barcelona y Europa, el día 8 de madrugada fui deportada.

¿Qué te llevó a intentar salir de Grecia con un refugiado?

Normalmente participo en movilizaciones por la acogida de refugiados y por la libre circulación de las personas, y en este caso decidí poner un poco más de mi parte. Pero para mí, el tema crucial es el de la movilización, que debe crecer para que esto cambie. Los cupos de acogida de migrantes son ridículos y ni tan siquiera así son cumplidos. Es una decisión política de los estados europeos que solo podrá ser cambiada a través de la movilización de la gente.

¿Cuál es la situación de los refugiados y migrantes bloqueados en Grecia?

En Grecia no tienen oportunidades, porque la situación económica es la que es y porque tampoco están en una situación legal, están como en un limbo. Están pendientes de pasar a otros países europeos, en los cuales muchas veces tienen a familiares o amigos. Suelen ser Alemania, Inglaterra, Holanda y los países nórdicos. El problema es que cada vez es más difícil salir y quedan varados en Grecia.

¿Pueden servir acciones como las de Huarte y Zuloaga?

Creo que sí. Son una manera más de llegar a la conciencia de la gente, y todo lo que sea llegar y hacer que se hable del tema es positivo.