Empresa con nombre navarro y convenio de Portugal

Soy un profesional de la carretera con más de veinte años de experiencia y en todo este tiempo he conocido casi todo: accidentes, compañeros que han quedado en el camino, infinidad de días y semanas alejado de los tuyos, empresarios buenos que respetan nuestros derechos, empresarios no tan buenos y, cada vez más, empresarios que solo buscan más dinero, aunque esto conlleve sobrecargarnos de viajes, con lo que ello supone de riesgo cuando haces tantos kilómetros al volante. Aumento de beneficios a cota de la pérdida de derechos de los trabajadores. Este es el esquema, la fórmula universal y todo vale para ello.

Y aquí entra lo que me ha ocurrido recientemente: empresas instaladas en Navarra, con almacén y oficinas aquí, pero que hacen firmar a sus trabajadores contratos según el convenio portugués e inscritos en Portugal. Y antes esto yo me hago varias preguntas: ¿Es esto legal? Porque ético está claro que no.

¿Están las demás empresas navarras que tributan aquí y se rigen por los convenios laborales que tanta lucha han costado a las y los trabajadores y a la sociedad navarra al corriente de esta práctica por parte de la empresa ubicada en Irurtzun y de la competencia desleal que implica?

¿Y las empresas que subcontratan a este tipo de empresas? ¿Saben de ello? Me viene a la cabeza la futura cantera de Zilbeti. ¿Tienen intención de trabajar con una empresa que se mueve en estos parámetros?

¿Y los sindicatos que deben defender los derechos de los trabajadores? ¿Y la consejería de Empleo del gobierno del cambio? ¿Se tiene conocimiento de esto y se mira para otro lado? Si no es así, espero que las buenas palabras de paso a los hechos.

Yo, por mi parte, después de varios (pocos) días trabajando en estas condiciones, he decidido dejarlo, porque cuando estas tantos días trabajando lejos de casa, al menos quiero tener la tranquilidad de que si me ocurre un accidente estaré bien atendido. Y con estas condiciones laborales tengo mis dudas…