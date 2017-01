Fermin Muguruza & Charlat58, caliente inmersión reggae-dub

«Black is beltza ASM Sessions. Irun lion zion in DUB (Vol II)» es la nueva referencia de Fermin Muguruza. No se puede hablar de regreso al dub porque el irundarra ha seguido en contacto con el singular estilo jamaicano desde hace muchos años. En el presente reto se alía con el músico catalán Gerard Casajús «Charlat58», percusionista, productor e ingeniero de sonido, y entre los dos crean un mágico álbum de cromático y profundo universo dub.