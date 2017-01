La ilusión por ganar con la Supercopa en la memoria

El Athletic afronta este noche un partido de órdago ante el mejor equipo del mundo de la última década y uno de los mejores de la actualidad. Es el partido de ida de una eliminatoria en la que tiene la mayor parte de los boletos para quedar eliminado, pero en el que el resto de papeletas también cuentan y es a las que tratará de agarrarse.

El equipo rojiblanco puede remitirse a las estadísticas, que favorecen sin duda al barcelonista, no en vano es el rival que ha impedido que la gabarra suba por la Ría tanto en 2009 como en 2015, tras otras tantas finales perdidas, así como en los cuartos de final de la última edición. Pero, también puede remontarse más cerca en el tiempo al último compromiso que enfrentó a ambos conjuntos, la Supercopa de 2015 en la que el Athletic goleó en San Mamés (4-0) y mantuvo el pulso en el Camp Nou (1-1), con lo que se adjudicó su último título en muchos años.

Con ciertos matices, las plantillas de los dos equipos son muy similares a aquellas, el momento pobre de juego de ambos es el mismo y es la pegada lo que les hace más temibles y lo que les está permitiendo sacar adelante los resultados. Por tanto, y con el debido respeto, el Athletic está obligado a pensar que puede lanzarle un pulso a la lógica en una competición en la que se siente a gusto.

Para este partido, como casi siempre que se juega contra un rival de este nivel, el ruido externo vuelve a superar a lo estrictamente deportivo y así la última cantinela que han soltado los medios de comunicación culés es que Ernesto Valverde es precisamente uno de los entrenadores mejor colocados en la lista de futuribles del Barcelona si las estadísticas de Luis Enrique no dan la talla desde hoy hasta mayo.

Cantinelas al margen, las mayores dudas en el Athletic se centran en el doble pivote, donde Rico podría ser el acompañante San José, tratando de evitar cargar a Beñat, recién salido de su lesión. Iturraspe y Vesga también pueden tener opciones.

Ter Stegen o Masip

En el aspecto deportivo, dos son las incógnitas que sobrevuelan en torno al Barcelona: una, quién será el portero titular tras la lesión del holandés Jasper Cillessen –el alemán Ter Stegen parte con cierta ventaja, si se tiene en cuenta que el catalán Masip ha jugado solo cuatro partidos oficiales con el primer equipo desde que Luis Enrique asumiera las riendas del banquillo azulgrana hace dos años y medio–; y dos, la que es realmente importante y que se refiere al estado de forma con que han regresado Messi, Suárez y Neymar de sus dos semanas de vacaciones.

Se dejará notar en su rendimiento el turrón, el relax y las chancletas o se habrán cuidado y callarán a aquellos medidores de michelines que ponen en duda su profesionalidad. Es cierto que los arranques de año no son algo que se dé bien a las estrellas, pero es tal su calidad que, a poco que hagan, pueden descomponer a cualquier equipo.

El entrenador asturiano presume de artillería

«Estoy gratamente impresionado, han vuelto mejor de lo que se habían ido y estoy contento de que hayan podido disfrutar en familia de las vacaciones», declaró ayer Luis Enrique en referencia al regreso de Sudamérica de sus delanteros titulares Leo Messi, Luis Suárez y Neymar da Silva que, junto a Mascherano, han disfrutado de más días libres que el resto de la plantilla –un total de catorce–, que solo han completado cuatro entrenamientos y que jugarán esta noche en San Mamés, aunque tratará de dosificar sus minutos.

En cuanto al partido, definió al Athletic como «un equipo muy valiente, que no tiene miedo a arriesgar» y añadió que no cree que «cambie su manera de defender». También elogió a Ernesto Valverde, de quien dijo que «será quizás el entrenador contra el que más veces me he enfrentado desde que soy técnico. Es uno de los entrenadores con más nivel del fútbol español», dijo de quien hablan en Barcelona como candidato en caso de que no siga la próxima temporada al frente del Barcelona, un tema sobre el que manifestó que «si algo he aprendido en el mundo del fútbol es que el futuro no existe. Es mucho mejor centrarse en el presente y disfrutar el día a día», puntualizó.GARA