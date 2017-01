Japón replica a Trump que Toyota es un gran contribuyente en EEUU

Todavía no ha presentado su programa de Gobierno pero sus mensajes a través de Twitter están teniendo gran impacto en ciertos ámbitos, si bien por ahora no está claro si lo que Donald Trump está lanzando son brindis al sol o «amenazas» reales hacia quienes considera rivales, cuando no enemigos, en el terreno económico. Por si acaso, Toyota y el propio Gobierno de Japón no han pasado por alto las acusaciones del presidente electo de Estados Unidos.