No puede salir gratis, señor Asensio, claro que no

Pienso que estará usted feliz tras conocer la sentencia de un juzgado de Donostia que anula el acuerdo que firmó GHK la legislatura anterior para finalizar y dejar sin efecto el contrato para construir la incineradora de Donostia. Déjeme decirle que su grado de felicidad a mí me da vergüenza. Vergüenza por cómo usted, la Diputación y GHK actuales, así como los partidos que los sustentan, no sólo no escuchan al pueblo, sino que tienen la desfachatez de criticar a quienes sí lo hicieron, o al menos lo intentaron. Y además se alegran. Espero, al menos, que no vuelvan a celebrarlo con una comida de angulas a costa del erario público, como hizo en el 2011 su antecesor, entre otros.

No puedo callar. No soy el más indicado para escribir estas líneas, pero como ciudadano que ha seguido el tema desde el principio, no puedo callar. Vuelvo a escribir con respeto, pero realizó usted una serie de afirmaciones que no pueden ser obviadas. Yo también me enfado a veces. Son falsedades, manipulaciones, tergiversaciones, realizadas con mala intención. Justo lo que un cargo como usted no debería hacer, pero tristemente lo hace usted y los partidos que sustentan este gobierno, continuamente, al menos con la incineradora.

1. «No puede salir gratis» dice usted, refiriéndose a quienes gobernaban la legislatura anterior. Tener los grandes medios de comunicación continuamente a su disposición les facilita mucho las cosas, por supuesto (entiendo aunque no comparto que las direcciones de estos medios acepten ser siervos de los grandes poderes, pero que pena me dan esos periodistas que son profesionales y perfectamente conscientes de la porquería que tienen que escribir para no salir perjudicados).

En 2011, cuando comieron las famosas angulas, estaban celebrando la firma del famoso acuerdo de las "swap" que blindaba la construcción de la incineradora. Lo hicieron conscientes de que el pueblo no la quería y podía haber cambios en el gobierno que desbarajustaran el negocio.

En aquella época (como en la actual), no había consultas. Estas llegaron a posteriori, con una campaña muy bien pensada y ejecutada (hay que reconocérselo) con el tema de PaP y la deslegitimación de Bildu. Pero el movimiento contra la incineración existía como existe ahora, porque el pueblo no la quería y no la quiere. Bildu tan sólo hizo lo único que podía hacer para poder superar ese blindaje, y el pago que tuvo que realizar fue debido precisamente a ese acuerdo celebrado con angulas.

Claro que no puede salir gratis. Y antes o después este pueblo os pedirá responsabilidades.

2. «Perjudicó a toda Gipuzkoa», afirma usted en relación al pago que se realizó a las empresas por dejar sin efecto el contrato. Insisto en que el pago se realizó porque ustedes blindaron aquel contrato de aquella manera. Aún así, el ahorro tanto económico (la no construcción de la incineradora y el plan de gestión de residuos que presentó GHK entonces era y es muchísimo más barato que la barbaridad que ustedes están llevando ahora adelante) como social (la alternativa era un plan pionero en verdadera política ecológica basada en un tratamiento de los residuos sostenible y responsable) y en protección de la salud (¡qué poco les importa este tema a ustedes!) eran notables.

Ustedes manejan muy bien la legalidad, los acuerdos, los "swaps", los medios de comunicación, el mundo del negocio y las ganancias más o menos encubiertas para los de siempre. Y ganan recursos en los tribunales, por supuesto. Yo me quedo con quien maneja muy bien el escuchar al pueblo, trabajar con él, sacar alternativas... aunque a veces este tinglado jurídico-político que os habéis montado sea de muy difícil tratamiento.

3. «Pérdidas económicas». ¡Qué desfachatez! Nos acaban de hipotecar a todos para 35 años, privatizando los beneficios, regalando un negocio y muchísimos euros a sus amigos, y acusan al gobierno anterior de despilfarro.

4. «Carencia de la más mínima infraestructura para la gestión de residuos». Miente, y lo sabe bien. Aunque lo dicho antes: DV, la SER, ETB y demás insistirán tanto en ello, que conseguiréis que la gente no sepa que existía un plan detallado para tratar los residuos sin necesidad de incineradora. Un plan que contemplaba entre otras cosas plantas de compostaje que ustedes se dedican ahora a frenar. Un plan alternativo, sin incineración y sin vertederos. ¡Que sois unos tramposos!

5. «Todo se hizo anteponiendo estrategias políticas al interés de los guipuzcoanos». ¡Qué poca vergüenza! No tiene nombre esta afirmación. Ustedes sí que anteponen intereses partidistas y económicos. Algún día (quizá vuelvo a pecar de ingenuo) este país conocerá todos los negocios que ustedes han antepuesto al bien general. Entre ellos figurará la incineradora y su gestión privada. Simple y llanamente somos diferentes, ustedes están en política para lo que están, y otros estamos para intentar que gobierne el pueblo y no las empresas que les dan de comer.

Hablando de comer, voy a cenar. Porrupatatak, a ver si me ayuda a superar tanta indigestión. No lo digo por las comidas de estos días, lo digo porque hace falta un estomago bien puesto para aguantar tanta desvergüenza.