Cuando ya no se sabe qué decir...

Yeso es precisamente lo que les ocurre a las compañeras de la OSI cuando generalizan y confunden a la opinión pública planteando situaciones hipotéticas: que ya no saben qué decir. Y lo hacen porque aunque pueden, no están ni quieren estar presentes de forma activa en el día a día de la Organización Sanitaria Integrada Araba: ocurra lo que ocurra a su alrededor, se tome la decisión que se tome, ya tienen su opinión conformada con anterioridad.

Pero habría que recordarles que, aquí, lo importante son los hechos y no las hipótesis. Por eso, cuando se habla de la OSI Araba, y de su primer año de existencia, es conveniente saber que se habla de procesos de mejora en la integración asistencial. De aproximación paulatina de culturas profesionales. De mejora continuada de las infraestructuras (en ambas sedes hospitalarias y con las construcciones comprometidas de los Centros de Salud de Kanpezu y Murgia, próxima piscina de rehabilitación en el Centro de Salud de Lakuabizkarra…). De hacer presente el euskera en la actividad asistencial diaria y de obtener la Certificación Bikain que lo acredita. De la definición de procesos con continuidad y coordinación asistencial entre la atención primaria y el ámbito hospitalario como los relativos a la Atención a la Mujer, la Atención Pediátrica, el Dolor, el Cuidado Paliativo, la Atención Continuada (PAC/Urgencias), la Atención al Paciente Crónico/Frágil/Pluripatológico, etc. De desarrollar una política integradora de Seguridad Clínica, de Seguridad de la Información y de Seguridad Laboral. De desarrollar dinámicas que sitúen a la persona en el eje de toda la actividad asistencial (Pediatría y proyecto Hibrilaldiak por ejemplo), etc… Y siempre, definiéndose conjuntamente con la participación de profesionales desde la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria. Porque pese a quien pese, avanzamos hacia un contexto de convergencia inevitable y con un claro destinatario que no es otro que el ciudadano vasco y la ciudadana vasca que accede a nuestros Servicios Sanitarios Públicos.

Y es verdad; ahora hay gripe. Como todos los años por estas fechas. Y se han llenado nuestras consultas, y nuestros PACs y nuestras Urgencias, y hemos atendido y hemos ingresado a mayor número de pacientes porque así lo requerían, y hemos sabido hacerlo contratando y reforzando con más profesionales aquellos servicios donde eran necesarios los refuerzos. Y es verdad; lo hemos hecho compatible y en equilibrio con el derecho del personal a sus días libres.

Lo que no es verdad es que haya proyectos de reducir la atención pediátrica en Araba, y sí, en cambio, de pensar, junto con los y las profesionales pediatras de la OSI Araba y con la sociedad alavesa, cómo podemos reorganizarla a pesar de la escasez de pediatras, que, por cierto, aunque el ratio de pediatras en Euskadi es superior al de otras comunidades autónomas, faltan a nivel de todo el Estado, y no desde la creación de la OSI. Conviene aclararlo.

Y lo mismo en el caso de la futura reorganización de la Atención Continuada (PAC) junto a la Urgencia (Hospitalaria) como un único proceso de atención, que no requiere siempre y necesariamente de unificación en espacios únicos. Y también para la Radiología de Olagibel y de la OSI, que ha mejorado sus tiempos de atención y de espera, tras reordenarla entre sus sedes, y ampliar y modernizar el equipamiento también en Consultas Externas y HUA Santiago.

Pero para hacer todo esto, y con la autocrítica que también nos corresponde realizar, porque llevamos sólo un año trabajando en ello, hace falta que este segundo año de la OSI Araba y los siguientes, contemos también con la colaboración de quien por ahora prefiere enrocarse en su parte fragmentada de la razón, evitando comprometerse. Si algo demandamos del conjunto de profesionales es que si quieren que esta OSI siga el camino de mejora iniciado, nos hagan llegar propuestas concretas, porque por nuestra parte hay, y habrá, actitud de escucha.

Eskerrik asko, Amaia eta Mati. Zuen laguntzaren eta ekarpenen zain egongo gara, horretarako bidea eta aukerak badauzkazue eta!