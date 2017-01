Momentos San Sebastián

La prensa guipuzcoana regaló el fin de año un póster con 59 fotos en el que se recontaba en primera persona haber participado en «momentos de los que hemos sido parte» durante el año DSS2016, según el ayuntamiento donostiarra. 17 eran espectáculos y festivales (con una foto vieja de Springsteen y señora y sin mentar a los matadores de Illunbe, premiados hasta dos veces por el consistorio). 12 actividades deportivas. Media docena de infraestructuras sin una sola persona usándolas. Y exposiciones, fiestas, algún congreso (Basque Industry), algún rincón de postal, gastronomía, carteles...

Parece en consecuencia que la «participación» ciudadana se redujo casi a contemplar espectáculos en el centro. Ni barrios, ni problemas, ni expresiones sociales fuera de la Arcadia feliz. ¿No se necesita mostrar actividades directamente sociales o es que no han existido? ¿Y la marea de paro y precariedad laboral, el escándalo de la vivienda, la inseguridad vital de parte sustancial de la juventud, el derroche energético y la sostenibilidad, las políticas urbanísticas y de movilidad...? Apenas una imagen de «Bizikletada 2016» (sin gente) y un mini recuerdo solidario a… los refugiados.

Se dijo que el 2016 «nos haría mejores personas» y en su balance se han oído vacías grandilocuencias al respecto. Pero el programa «estratégico» 2017 del alcalde ha anunciado Metro, TAV, macro Anoeta o la vega del Urumea. Añadamos la incineradora, macro Garbera, la lista de derribos urbanos (Miracruz, Viveros Ategorrieta, S. Bartolomé-Arroka…). ¿Dónde está el interés por lo social? ¿Y no habíamos quedado en que la crisis nos la endosaron las burbujas financieras y constructoras? The show must go on?