«Tenemos en cuenta tanto la versión acelerada del ska como la más clásica»

Kentus Produkzioak es el proyecto de un grupo de cuatro jóvenes universitarios –Antxon Notario, Ainara Mentxaka, Ane Cerrato y Javier Blanco, que estudian comunicación audiovisual. Uno de sus trabajos, «Sound of roots», autogestionado, repasa la historia del reggae y el ska en Euskal Herria. Documental que se proyecta hoy dentro del ciclo Dock of the Bay en los cines Trueba de Donostia; 19.30, 5 euros.