Se publica «Machine gun: The Fillmore East First Show», de Jimi Hendrix

Se edita por primera vez «Machine Gun: The Fillmore East First Show 12/31/69», con el concierto debut completo de Band of Gypsys. El grupo de Hendrix ofreció cuatro conciertos históricos en el Fillmore East de New York City: dos de ellos en Nochevieja de 1969, y dos el día de año nuevo de 1970. Esta es la primera vez que estos conciertos estarán disponibles en su totalidad. De otra parte, «Hey Joe», «Purple haize» y «Foxy lady» acaban de cumplir 50 años.