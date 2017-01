Otro temporal a la vista

La última experiencia en un derbi entre Saski Baskonia y Bilbao Basket data del pasado mes de marzo, en el que los pupilos entonces entrenados por Velimir Perasovic pasaron por encima de los hombres de negro, logrando un elocuente 108-62. Aquel día Saski Baskonia homenajeaba a la plantilla –entre ellos, al propio Perasovic– que ganó al PAOK de Salónica en la final de la Recopa de 1996 en Gasteiz, y los entrenados por Sito Alonso no supieron hacer frente al temporal que azotó el parqué del Buesa Arena.

Diez meses después de aquella exhibición, baskonistas y bilbainos se vuelven a cruzar en parecidas condiciones climáticas –un temporal de frío y nieve, aunque para esta tarde se espera un poco de pausa–, nostálgicas –Pablo Prigioni recibirá un homenaje por parte del Baskonia antes de empezar el partido– y, sobre todo, clasificatorias. Por un lado, RETAbet Bilbao Basket precisa quemar su último y desesperado cartucho para colarse en la Copa. Los de Carles Durán deben ganar y esperar a lo que suceda en Andorra, ya que si Morabanc Andorra gana al Betis, el tren copero se habrá escapado, así como si no logra superar los 11 puntos de ventaja que los de Joan Peñarroya mantienen en lo que se refiere al basket average.

Pero teniendo en cuenta que acaba la primera vuelta y hay que empezar a tomar posiciones de cara a los play offs por el título, ganar al Baskonia, aunque no tenga premio copero, ya sería un premio más que gordo para la escuadra bilbaina, y más después de haber caído en Miribilla en sus dos últimas citas ante el Betis y Gran Canaria, respectivamente. Por no hablar de que la única victoria vizcaina en Zurbano se remonta a la temporada 2007/08. Saski Baskonia, en cambio, aspira a ser cabeza de serie, aunque para ello deberá ganar y ver si Valencia Basket o Tenerife caen en casa.

«Nos van a querer destrozar. Su ambición es ganarnos y ganarnos bien. Tenemos que ganar en dureza física y mental porque si no en Gasteiz es muy difícil jugar», avisaba Carles Durán en su alocución semanal.

Jonathan Tabu como factor

Si la marcha de Prigioni abre una interrogante en el seno del Baskonia, toda vez que Larkin no puede jugar los 40 minutos, Rafa Luz es un buen defensor pero su dirección no está al mismo nivel y Rodrigue Beaubois no es base, el problema con los directores entre los hombres de negro es todavía más grave. «El puesto de base es uno de nuestros puntos débiles y nos está haciendo daño porque nos estamos quedando sin timón», declaró al respecto Carles Durán tras caer frente a Gran Canaria.

De hecho, en el partido del sábado 7 Bilbao Basket empleó hasta cuatro bases: Jonathan Tabu, Tobias Borg, Javi Salgado y Sergio Llorente. En todo caso, es Tabu quien concentra las miradas críticas. El belga se mostró a lo largo de la semana disconforme con su actuación hasta ahora. Pero fue su propio entrenador quien más claro habló al respecto del jugador.

«Lo cierto es que aún no hemos visto la mejor versión de Jonathan. El equipo lo necesita, pero si Jonathan no está, tendrá que haber otros jugadores, porque el equipo tiene que seguir su camino. Si él se suma, mucho mejor, peor llevamos mucho tiempo y lo que necesitamos es tener a los que estén. Y a los que no están, ayudarles sí, pero ellos también tienen que hacer un esfuerzo», explicó Durán.

De hecho su mensaje sonó casi como una última oportunidad. «Todo el mundo merece tener una opción y la confianza, y sería un error cambiar el planteamiento de principio de temporada. Pero hay otros que también merecen opciones, y si Jonathan no es capaz de mejorar, la tendrán que tener otros, porque el equipo necesita ganar», advertía el preparador de Bilbao Basket.

El encuentro 250 de Sito Alonso

Para Sito Alonso el derbi de esta tarde será también especial. Por una parte, se reencuentra con un equipo que fue el suyo hasta el pasado verano. Asimismo, cumple 250 partidos entrenando en la Liga ACB.

«250 partidos son muchos y he vivido experiencias muy positivas en todos los sitios en los que he estado. Me alegro de las cosas que me han pasado, pero hay que seguir trabajando», declaró el técnico baskonista.

Sorteo copero con Joseba Beloki y Maider Unda

La luchadora de Olaeta recientemente retirada Maider Unda y el exciclista de Lazkao Joseba Beloki serán las manos inocentes del sorteo de emparejamientos de la Copa 2017, que se celebrará mañana a las 12.00 en el Palacio de Congresos Europa de Gasteiz.

En el sorteo se decidirán las cuatro eliminatorias de cuartos, así como los cruces de semifinales. Los ocho equipos se dividirán en dos bombos: uno para los cabezas de serie, los primeros cuatro clasificados al término de la primera vuelta, y otro para los clasificados entre las posiciones quinta y octava. El sorteo será puro, sin restricciones. El equipo que consiga la primera posición tendrá garantizado jugar su cruce de cuartos el jueves 16 de febrero. GARA