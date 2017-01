Sin comodines tras el peor partido de la temporada

El ‘espíritu Balenziaga’, ese al que apelábamos desde estas páginas para sacar adelante partidos como el de Butarque a la hora del vermut, se lo quedó para sí el de Zumarraga, otra vez de lo poco salvable en un partido de los que no hacen afición, en esta ocasión junto al casi dado por ‘jubilado’ Iraizoz. ¿Quieren que les sea sincero? Lo cierto es que me ahorré ver el partido, y es que la hora me venía peor que a los jugadores del Athletic. Tras conocer el resultado, wasapeé a un conocido que como muchos aficionados rojiblancos se había animado a viajar hasta Leganés, y su taxativa respuesta fue: «Increíble, peor que el de Las Palmas y el peor de la temporada». Al menos, añadió al día siguiente, la cena de mantel en La Cruzada, la taberna más antigua de Madrid, en la calle Amnistía, dio fe de que las penas con pan son menos.

Tras las risas y compadreos en los días previos sobre la ‘patxanga’ que desde Leganés se proponía al Athletic, da la impresión de que la imagen dada por los leones fue más propia de un solteros contra casados, y aquí que cada cual juzgue qué papel jugaban los de Ernesto Valverde. José Antonio Reyes, el fino extremo sevillista de corazón y un largo historial de clubes de profesión, decía una vez que «si no lo entienden los jugadores, tampoco lo pueden entender los aficionados. No sabemos por qué a veces salimos enchufados y por qué a veces no». Partidos como el de Leganés los ha habido, hay y habrá. Ningún equipo se libra de ellos. Lo sabe cualquiera que haya pegado patadas a un balón aunque sea solo en edad alevín. Y no se sabe porqué. El rival, el campo, la hora –¿les suena?–, cómo te hayas despertado, cómo te haya ido la semana, los primeros minutos del encuentro, la primera llegada que te pillan ‘en bragas’ y es sintomático de nada bueno... La cuestión es saber si se trata de algo puntual, algo que pasa, o realmente, en el caso del Athletic, el espejismo no es este sino actuaciones como la del 2-1 al Barça en Copa.

El Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIE, en inglés) suele facilitar suculentos informes estadísticos sobre las grandes ligas europeas, y una de las últimas ha sido una previsión, en base a diferentes variables, sobre la clasificación final de la Liga tomando como base el momento presente: el Athletic acabaría séptimo, fuera de puestos europeos, con 57 puntos, a cuatro del Villareal, y a 9 de la Real Sociedad, quinta. Reconozco que no apostaré un céntimo a que ese vaticinio se cumplirá, como tampoco cuál será la evolución del equipo de aquí a final de campaña. El Athletic suma 28 puntos a falta de recibir al Atlético; la pasada campaña acabó con idéntico botín la primera vuelta y luego terminó quinto.

Dura segunda vuelta a domicilio

Lo único tangible a día de hoy es que los dos empates consecutivos de los bilbainos han cercenado parte de las cuentas de la lechera en Liga de este enero, lo que deberá enjuagar con algo positivo ante el Atlético y no volver a tropezar en las visitas que le rindan Sporting y Deportivo e incluso Granada de aquí a marzo. Porque visitando de por medio al Camp Nou y el polvorín de Mestalla, el Athletic debe amarrar el máximo puntos dado que la segunda vuelta lejos del abrigo de San Mamés será de nota: Pizjuán, Anoeta, Madrigal, Ipurua, Balaídos, Mendizorrotza y despedida en el Calderón.

El Athletic de la irregular primera vuelta va a necesitar mejorar prestaciones y ponerse las pilas si quiere rascar algo más que rácanos empates y quedarse en tierra de nadie. Los comodines se agotaron en Leganés. Del alambre con el que flirtea cada partido el equipo de Valverde da idea que, igual que el Alavés, de los 18 partidos de Liga jugados hasta la fecha, en 17 ha llegado al minuto 80 o con el marcador en empate o con ventaja a favor o en contra de solo un gol. Es decir, que encara el último suspiro de los encuentros con el resultado sin cerrar. Más allá de las virtudes o carencias en el juego, de los estados de forma o las lesiones, los datos dejan entrever las urgencias de este curso.

Que el juego no convence es un hecho. Que técnico y plantilla tendrán sus porqués, también. Que no coincidan con los de la prensa, habitual. Pero no estaría de más que los directos protagonistas tuvieran en consideración lo que piensan quienes viajaron hasta Leganés a ver «el peor partido de la temporada».

El Leganés, de los que más cuesta hacerle gol

Que al Athletic se le atragantara el Leganés no solo fue demérito de los bilbainos, o de la hora o del estado del terreno de juego. También los ‘pepineros’ pusieron parte de lo suyo. Los de Asier Garitano reciben tantas ocasiones de gol por partido –unas seis– como Barcelona, Madrid y Atlético, lo que ya da idea de que perforar su portería no es tarea fácil para nadie. El Athletic apenas forzó tres ocasiones en todo el encuentro. Otro dato que viene a reforzar el anterior: el de Asier Garitano es el sexto equipo de la Liga que menos pases por partido permite a sus rivales en los últimos treinta metros de campo propio. Y al contrario, los leones terminaron arrancando un punto a pesar de las ocasiones marradas por los madrileños, y eso también tiene que ver con el hecho de que el ‘Lega’ es el equipo que más remates necesita hacer para traducirlo en gol.J.V.