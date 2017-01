La adecuación de la Ertzaintza, pendiente

La consejera de Seguridad del Gobierno de Lakua compareció ayer en el Parlamento para dar cuenta de sus prioridades para la legislatura. Consideró su principal reto la renovación de la Ertzaintza con la incorporación de un millar de nuevos agentes que sustituyan a los que se jubilen de modo que la plantilla se mantenga en lo acordado en su día con Madrid. Aprovechó asimismo para cargar contra el Gobierno del Estado por los recursos que ha interpuesto contra las OPE planteadas por su departamento.

Resulta muy llamativo que manifestara tal grado de preocupación por completar la plantilla de Ertzaintza y, sin embargo, el Gobierno en el que participa no muestre similar inquietud por complementar el personal de otros departamentos como Educación u Osakidetza, donde la falta de empleados afecta directamente al servicio prestado. Las políticas de recorte de gasto público impuestas por Madrid afectan a la renovación de plantillas de toda la administración pública, no solamente a la policía autónoma. Por otro lado, resulta sorprendente que la plantilla se fijara hace más de 12 años y se continúe considerando adecuado el número cuando es evidente que la situación en el ámbito de la seguridad ha cambiado radicalmente. Asimismo, no se entiende que no abordara el repliegue de las FSE. Mucha policía para los nuevos tiempos que, por cierto, seguimos pagando los habitantes de este país, bien directamente de los presupuestos autonómicos, bien indirectamente a través del cupo.

La consejera compareció con un planteamiento simplista: cargar contra Madrid para obtener el apoyo de la Cámara. De esta forma soslayó la mayoría de las cuestiones de política de seguridad que también requieren de solución urgente. Los portavoces parlamentarios apuntaron algunas: el fin de las zonas grises en las actuaciones policiales –como lo ocurrido en el caso Cabacas–, el respeto a las decisiones de la Cámara de no aplicar la “Ley Mordaza” y, sobre todo, una adecuación tanto en efectivos como en competencia política a la nueva realidad.