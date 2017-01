La DJ Cora Novoa y el grupo de Getxo WAS, premiados en Vicious Awards

El Teatro Kapital de Madrid acogió el pasado 25 la entrega de la VI edición de los Premios Nacionales de Música Electrónica Vicious Music Awards, que se consolidan como la mayor cita de la Industria de la Música Electrónica del Estado. Dentro de los numeroso premios otorgados destacan los obtenidos por la DJ y productora gallega Coro Novoa como Mejor DJ. El malagueño Cuartero fue ovacionado por el doble galardón que le reconoce como Mejor Artista Tech-House/ Deep House y el Mejor Artista by Burn del año. El grupo de Getxo WAS, antes conocido como We Are Standard, se coronó como Mejor Grupo Electro-Acústico según la revista Mondosonoro.