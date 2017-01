Txikon, con «muchas ganas» en el Everest

Alex Txikon, que pretende ser el primer alpinista en hacer cima en el Everest (8.848 metros) en invierno y sin oxígeno artificial, señaló ayer que se siente «con mucha fuerza, con ganas de enfrentarme al Chomolungma, junto con mis amigos y equipo, que por cierto está funcionando a la perfección».

En una crónica enviada desde el campo base del Everest, donde descansa desde el pasado jueves tras pasar seis días equipando la montaña hasta los 7.800 metros, explicó que permanecerá unos cinco días de descanso antes de emprender de nuevo la subida en esta semana entrante. «Creo que no nos debemos precipitar, acabamos de empezar; nos toca pensar con la cabeza fría e intentar atinar con los partes meteorológicos», comentó. Txikon tiene «margen de maniobra», ya que han equipado mucho más rápido de lo previsto hasta los 7.800 metros.

El vizcaino también hizo hincapié en el lado humano y las sensaciones: «Creo que la gente tiene una opinión equivocada hacia nosotros, de superhombres, de alocados, incontrolados, insensibles; de hombres de hierro (en mi caso de cemento) o quizás de no tener miedo a la muerte. Alguno incluso pensará que somos inmaduros».

«Pero no es así», subrayó para desvelar una anécdota e insistir que pasa miedo: «He de sincerarme y contaros que hasta más de 24 horas después de haber bajado al campo base no he tenido la valentía de quitarme los calcetines: por cobardía. Sí, por miedo a no verme los pies, pensando que pueden estar congelados. Ahora, apenas me duelen, pero el dolor ha sido tan intenso que he temido que todo acabe aquí».