Iñaki Arriola: misma promesa, ¿mismo incumplimiento?

Dos noticias: 1) «Arriola quiere duplicar en una década el parque público de vivienda en alquiler para satisfacer el derecho a vivienda». 2) «El consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, defendió hoy la necesidad de ‘duplicar’ el actual parque público de viviendas en alquiler, un objetivo en el que se planteó profundizar ‘en los sucesivos planes de directores a cuatro años’». Como puede verse son dos noticias prácticamente calcadas que corresponden a una misma promesa o compromiso de gobierno del consejero Iñaki Arriola. La única diferencia consiste en que entre ambas hay siete años de diferencia. La primera fue formulada este lunes, en la exposición que Iñaki Arriola hizo de sus planes para esta legislatura (aunque habla de una década). La segunda es del 26 de febrero de 2010, cuando el consejero anunció la buena nueva en un pleno de control con el objetivo de alcanzar en sus cuatro años de mandato los 38.000 pisos, incluyendo las viviendas públicas en arrendamiento, alojamientos dotacionales y alquiler de pisos vacíos.

Como puede observarse, como consejero de Vivienda Iñaki Arriola no es muy original a la hora de anunciar compromisos, lo que queda por comprobar es si cumple con la palabra dada, lo que supondría que el parque público de alquiler acabaría cuadruplicándose cuando se completaran sus objetivos. El problema reside en que en su anterior legislatura en el mismo cargo (2009-2012, entonces con Patxi López, ahora con Iñigo Urkullu) el parque público de vivienda no solo no se duplicó, sino que se redujo, tanto en números absolutos como en porcentaje sobre el parque total de vivienda protegida. Para no aburrir aquí con los números, los tienen en el cuadro adjunto. Son datos oficiales del propio Gobierno de Lakua. Cada vez menos alquiler público. Esa es la realidad.