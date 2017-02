Primer gol de la conexión entre Williams y Muniain

Puede sonar extraño, pero según refiere el conocido perfil de Twitter ‘Pedrito números’ del periodista Pedro Martín, sobre estadísticas deportivas, el gol del empate que en el minuto 51 de partido anotó el Athletic ante el Sporting en la bota de Muniain, fue el primero que en Liga logra la conexión entre el de la Txantrea y su compañero Williams.

Iñaki debutó a primeros de diciembre de 2014, en San Mamés, ante el Córdoba, y lo hizo saliendo de inicio en un once en el que también estaba Iker. Fue la primera vez que coincideron sobre el césped, aunque ese día el bilbaino fue cambiado al descanso. A partir de ahí, el ‘11’ se hizo un habitual fuera desde el banquillo o de inicio, y esta temporada era hasta este domingo el que más minutos había jugado en Liga. «Williams nos aporta verticalidad y velocidad. Se ha visto en el campo. Es un buen revulsivo», dijo Ernesto Valverde el domingo. Hasta la fecha suma 11 goles en Liga y 20 en todas las competiciones. Muniain hizo ante los asturianos su tanto 25 en Primera División, de los 38 que lleva anotados en total.

No cabe duda de la buena química que ambos jugadores mantienen, no solo dentro del campo sino también en el vestuario y fuera de él. Su ‘bailecito’ tras el gol de Muniain atestigua esa complicidad. Y aún así, es la primera vez que esa sintonía sobre el césped se traduce en un tanto en el que ambos participan de la jugada como asistente y goleador. Hasta ahora, lo máximo que habían compartido cara a la red rival había sido hacer gol en el mismo partido. Sucedió por primera vez en el derbi ante la Real de este curso, donde Muniain hizo el primero y Williams, el tercero, y repitieron, curiosamente, en otro derbi, ante el Eibar. Encuentros en los que su protagonismo fue destacado, lo mismo que ante el Sporting esta jornada, en la que la salida como revulsivo del ‘11’ parece que activó a un ‘10’ hasta entonces nada atinado en sus acciones. «Está a un nivel de locos, está siendo lo que es él: hábil y mirando siempre a la portería rival», elogiaba Iñaki Williams a su compañero en declaraciones a Radio Euskadi, en la que el bilbaino dejaba claro que se siente «un jugador importante en el Athletic».

Iñaki: «Estoy bien y contento»

«Estoy bien y contento», reconocía el futbolista en dicha entrevista, sobre todo tras esa confianza que el técnico ha depositado en él. No obstante, no renuncia a la mejora continua: «Todos, Ernesto, Aspiazu, los propios compañeros me dicen que tengo que tener paciencia en los desmarques, que no tengo que ir a todas, que tengo que saber medir porque el partido dura 90 minutos».

Respecto a la presente campaña y el equipo, tiene claro que «tenemos muchos aspectos que mejorar; diría que el juego no es del todo bueno, que hay que saber cerrar partidos antes, llevar más la manija del encuentro, porque rompemos mucho los partidos y son de ida y vuelta, y hay que cerrar los partidos antes».