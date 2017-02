Jolas-parketik hipodromora doa Kutxa Kultur Festibala

Bost urtez Igeldoko jolas-parkea ekitaldiz hornitu ostean, Lasarte-Oriako hipodromora egingo du jauzi Kutxa Kultur Festibalak. Irailaren 15 eta 16an ospatuko da jaialdia kartelburu The Jesus and Mary Chain, The Hives eta Love of Lesbian dituela. Sarrerak 30 euroan daude.