«Es difícil movilizar a la gente para que descubra caminos por su cuenta»

Hibakusha nace en Iruñea hace poco más de cuatro años. El quinteto presenta su segundo álbum «Oihu isilak», un modélico disco de metal moderno que supera en todos los aspectos a su disco debut «Abuztuak 6». Sus componentes provienen de diferentes bandas de la escena metálica de la ciudad, desde Kerasy a Tears from Hiroshima pasando por Down of the Maya, Attikus Finch o Shinimagi.