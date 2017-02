Los bilbainos no quieren fiarse en su visita a Manresa

La vida es un poco más alegre ahora para RETAbet Bilbao Basket. Después de sumar tres triunfos consecutivos, logrando salir airoso de la visita al Palau Blaugrana y de superar a un rival directo en la pelea por la octava plaza como Fuenlabrada, los hombres de negro visitan esta tarde, a partir de las 19.00, el Nou Congost de un languideciente Manresa con la idea de hacer valer su buena racha.

A simple vista, el balance de 3-17 de la escuadra catalana invita a pensar que puede ser un partido, si no fácil, sí asequible. En todo caso, Carles Durán no quería ni pizca de confianza en vísperas del partido ante la escuadra que dirige un viejo conocido como Ibon Navarro.

«Vamos a Manresa, no a la cancha del colista», recordaba en la rueda de prensa previa a la visita al Nou Congost. «La clasificación del Manresa no es importante. Salir fuera de casa siempre es difícil y el Nou Congost es una pista pequeña y la gente aprieta mucho. Que Manresa esté donde está no significa que no sea competitivo. Han perdido muchos partidos ajustados. Lo que más me preocupa es mi equipo, que nosotros hagamos bien nuestras cosas. No miro la clasificación porque sería un grave error», advertía el preparador barcelonés.

Afectado por el parón copero, Carles Durán se mostró lógicamente preocupado por si la ausencia de partidos ha podido afectar en su buena dinámica.

«Llevamos buscando solidez desde la segunda vuelta, sobre todo defensivamente. Queremos que al rival le cueste anotar y que podamos aprovechar nuestras virtudes. Espero que el parón no nos haya creado ningún despiste. Tenemos que tener la mentalidad de que vamos a una cancha muy difícil», dijo.

En lo que al estado físico de su equipo, solo destacó la tardanza en el regreso de Michael Eric, ya que debió regresar a los Estados Unidos a cuenta de una serie de problemas burocráticos. Con todo, estará dispuesto a jugar.

Bidaideak, eliminado

En otro orden de cosas, Bidaideak Bilbao BSR no pudo romper los pronósticos y cayó en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa que se está celebrando en Oviedo. Cayó con dignidad, 86-76, ante un CD Ilunion que se fue por 20-12 en el primer cuarto y se basó en los 31 puntos de Bywater –por 27 del bilbaino Turek– para mantener a raya al conjunto vizcaino.