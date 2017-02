Empresarias por vocación, sostienen 48.000 empleos en Bizkaia

Bizkaia cuenta en la actualidad con 7.200 mujeres empresarias, la mitad de hombres empresarios existentes en el territorio; sin embargo, una cifra considerable que genera y reporta importantes beneficios a la economía y que un informe de Ikerfel para la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) ha detallado. Según estos resultados hechos públicos ayer, las empresarias vizcainas facturan unos 4.500 millones de euros al año y dan empleo directo a más de 48.000 personas, lo que supone el 17% de las personas asalariadas del sector privado.

El estudio se ha elaborado a partir de 500 entrevistas a mujeres cuyas empresas tienen más de veinte años de antigüedad, creadas con fondos propios y sin apenas ayudas o subvenciones.

De las 7.200 empresarias, que suponen el 3% de las mujeres ocupadas, un 34% tiene estudios universitarios, mientras que un 40% tiene formación profesional superior. En la casi totalidad de los casos (99%), están comprometidas con el día a día de la empresa y muy activas en la gerencia de su compañía. Además, cuentan con una cultura «orientada a las personas» y a la hora de hacer balance, un 72% afirma estar «ampliamente satisfecha» con su trayectoria profesional.

Romper estereotipos

Los autores del informe del Observatorio de AED sostienen que se han desterrado varios estereotipos, como el de que crean empresas para completar la economía familiar o con poca durabilidad. Varios datos confirman tal extremo. Por ejemplo, 4 de cada 10 mujeres empresarias hacen frente a más del 75% del ingreso familiar, lo que confirma la importancia de su actividad en la economía doméstica.

El camino, según ha quedado constatado, lo han recorrido sin apenas apoyos económicos, al igual que a la hora de poner en marcha sus respectivos proyectos: 7 de cada 10 no cuenta con financiación externa. Por ello, es lógico que más de la mitad haya señalado que las dificultades de financiación marcan los inicios de las empresarias vizcainas.

La vocación es otro factor importante. Preguntadas sobre el por qué de emprender un negocio, un 65% de las entrevistadas destaca la motivación personal y la vocación por encima de cualquier otro indicador, y descartan el paro o el aburrimiento. Además, las ganas pueden más que los posibles miedos: pese a que una de cada dos no tiene experiencia previa como empresaria o directiva, eso no les supone un obstáculo para dar vida a su propio proyecto. No obstante, el 47% de quienes lo hacen cuentan previamente con una experiencia laboral de doce años.

Otra realidad es el empleo que generan: un total de 48.000 empleos directos en Bizkaia, y además cabe destacar que generalmente –excepto en el perfil más comercial– las mujeres contratan a otras mujeres.

Por otro lado, los 4.500 millones de euros que facturan ponen de manifiesto la generación de riqueza. En este contexto, en un corto plazo una de cada cuatro empresarias vizcainas tiene previsto la contratación de personal. En cuanto a la internacionalización, sólo el 9% de las empresas son exportadoras.

Por sectores, las empresas vizcainas con mujeres al mando son empresas heterogéneas con gran concentración en el sector servicios (una de cada dos) y hostelería (17%), pero también con una importante presencia en sectores vinculados a actividades relacionadas con el mundo de la empresa, la consultoría o la formación, entre otros.

AED, 20 años promoviendo el papel de las mujeres empresarias

La asociación AED nació en Bizkaia hace 20 años. En la actualidad, es un referente que representa los intereses de empresarias, directivas y mujeres profesionales de las empresas que operan en dicho territorio, puesto que su objetivo es «promover el papel de las mujeres en el ámbito empresarial y remover los obstáculos existentes para su plena integración en el tejido económico».

A la presentación ayer del informe se le suma el foro que ha organizado este jueves, a partir de las 12.30, en la Torre Iberdrola.

Las empresarias vizcainas Mercedes Pescador, editora de la editorial “Lo que no existe”; Nerea Landa, socia directora de Dermitek, y Marta Aburto, al frente de la aseguradora Segaser, participarán en la cita para aportar su experiencia personal y profesional.

El informe de Observatorio, presentado ayer por la Presidenta de AED, Carolina Pérez, y el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, servirá a partir de ahora para analizar la situación y poder diseñar herramientas que ayuden a «impulsar, visibilizar y generar referentes de mujeres empresarias». Una de las aspiraciones es lograr reforzar el posicionamiento de estas e impulsar el proceso de trabajo necesario para aumentar el número de directivas en los órganos de decisión de las organizaciones de Bizkaia. GARA