El Parlamento respalda a Etxerat en un acercamiento sin contrapartidas

La totalidad de los grupos del Parlamento de Gasteiz, salvo el PP, respaldaron ayer la necesidad de proceder al acercamiento de las presas y presos vascos, respondiendo a la solicitud realizada por Etxerat. Además, la mayoría de ellos respondieron a la parlamentaria derechista Juana Bengoechea que los derechos de los familiares deben respetarse sin contrapartidas.

La portavoz de Etxerat Patricia Vélez compareció ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz, junto a Olatz Iglesias, hija de presos, y Maider Viso, esposa de otro, para transmitir a la Cámara la situación a la que la política de dispersión fuerza a los menores de edad y sus familias.

Tras recordar que los treinta años de dispersión han provocado cientos de accidentes y la muerte de 16 personas, Patricia Vélez hizo mención a que hace cinco años se abrió un nuevo escenario en Euskal Herria y que surgieron nuevas esperanzas para todas y todos. Explicó que «una vez que sitúas tu cabeza en ese contexto, cada día que los familiares y allegados pasamos en la realidad actual, sin cambios, se convierte en mucho más doloroso y desesperante que el anterior. Nosotros hablamos todavía en pasado, no se ha abierto el nuevo futuro para nosotros». Y añadió que en esa situación es difícil pedir esperanza a las niñas y niños.

Testimonios personales

Olatz Iglesias, de 20 años, lleva literalmente toda la vida viajando por el Estado español y el francés para unos cuantos minutos de visita. Explicó cómo dificulta eso los vinculos afectivos con sus padres, tan necesarios durante la infancia. Pero señaló también cómo rompe la vida social en la medida en la que se va creciendo. Es muy distinto para cualquier persona, pero sobre todo para un menor, emplear dos horas para visitar a su familiar en una cárcel de Euskal Herria, o tener que dedicar desde la tarde del viernes a la noche del domingo.

Maider Viso, por su parte, tiene a su marido en prisión y narró lo que supone viajar con niños pequeños (en su caso, a Córdoba y Castellón), la angustia de verles sometidos al excesivo calor o al frío intenso, al mareo o las dolencias que atacan a los más pequeños, acrecentada por el hecho de encontrarse a cientos de kilómetros de su casa. Resaltó también lo que para los niños supone faltar regularmente a clase, una situación que se da con frecuencia cuando la cárcel obliga a que los vis a vis sean en día laborable. «Mi marido está en la cárcel, qué importa que esté en Castellón o en Zaballa», se preguntó.

Sin poder contener las lágrimas, Viso pidió al Parlamento que haga «lo que esté en sus manos» para que «mi hijo tenga derecho a una vida familiar» y que no tenga que arriesgarse recorriendo cientos de kilómetros para una visita al mes.

Rechazo a las palabras del PP

El primer grupo parlamentario en intervenir tras los testimonios de los familiares fue el PP. Su portavoz Juana Bengoechea fue muy dura y culpó a los propios presos de la situación que padecen sus familias y allegados, condicionando el acercamiento a que rechacen a ETA.

Por parte del PSE, Rafaela Romero abogó porque los presos cumplan la condena cerca de su entorno, para impedir su desarraigo familiar. Para eso es necesario «buscar la complicidad del Gobierno español», a lo que también podría ayudar el colectivo de presas y presos que «acaba en mayo una reflexión».

Lander Martínez, de Elkarrekin Podemos, sostuvo que «hay que poner fin al alejamiento de inmediato». Abogó por primar «una visión integral de los derechos humanos», con el acercamiento y la eliminación de las medidas excepcionales. Defendió una justicia restaurativa en la que los presos hagan una revisión crítica de su pasado y reconozcan el daño injusto causado, pero aclaró que eso no es en ningún caso una condición para el acercamiento.

Tras la primera intervención escuchada, Julen Arzuaga, de EH Bildu, expuso que «todavía hay quienes justifican y creen que la conculcación de derechos es útil para el logro de sus intereses políticos», en referencia al PP y al Gobierno español. Pero pidió a las representantes de Etxerat que no se queden con eso, porque «es una posición anecdótica en el Parlamento» donde una mayoría creciente está por el acercamiento. Luego pidió una reflexión sobre qué hubiera ocurrido si hubiera sido él quien hubiera hecho un discurso condicionando los derechos de unas víctimas a los de otras, los titulares que habría.

El jeltzale Iñigo Iturrate se posicionó claramente contra la dispersión, aseguró que «es un castigo añadido a las familias,» que «no son responsables» de lo hecho por los presos, y que «no se puede defender con ninguna justificación». En su siguiente intervención, tras volver a escuchar a la parlamentaria Juana Bengoechea, Iturrate añadió que en esa comparencia no cabía hablar de lo que deben hacer los presos, porque se estaba hablando de los derechos de sus familiares. «La política de dispersión no tiene justificación. No hay más que hablar. Y el alejamiento solo tiene un responsable: que es el PP y Mariano Rajoy, que mantienen una política de excepcionalidad».

Próximo acuerdo

Próximamente el Parlamento aprobará una propuesta en favor del acercamiento y de solidaridad con los familiares víctimas de la dispersión.

Finalizaba ayer el plazo para la presentación de enmiendas a una proposición no de ley presentada por EH Bildu y tanto la enmienda firmada conjuntamente por PNV y PSE, como la registrada por Elkarrekin Podemos, inciden en ese línea. Por tanto, no es difícil concluir que habrá un acuerdo.

Alfonso Alonso niega cambios de Madrid

El presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, cerró ayer las especulaciones asegurando que «ahora mismo» la transferencia de prisiones «no está en el catálogo de cosas» que se pueden negociar o sobre la que se pueda llegar a un entendimiento con el Gobierno de Lakua. «No estamos ahora en transferir prisiones ni en variar la política penitenciaria», sentenció.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, animó el martes al PNV en el Congreso a generar «un clima adecuado» para tratar cuestiones como las competencias penitenciarias y la cuestión de la Ertzaintza y las FSE. De inmediato, el Ministerio de Interior precisó que «no hay nada absolutamente» planteado en relación con la cesión de la política penitenciaria a la CAV, aunque «en política se puede hablar de todo si hay un buen clima».

Pese a todo, el portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, afirmó que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu «saluda» el «cambio de disposición» del Gobierno español y tiene la «mejor voluntad para coger el guante e iniciar las conversaciones que puedan llevar lo antes posible a hacer efectiva la transferencia» de prisiones.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Alfonso Alonso aclaró que «no es el momento para transferir prisiones a Euskadi ni de modificar la política penitenciaria».GARA

Constituida la Ponencia de Memoria y Convivencia a la espera de un plan de trabajo

Al inicio de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos se procedió a la constitución formal de la Ponencia de Memoria y Convivencia, en la que participarán todos los grupos parlamentarios menos el PP. Los integrantes de la misma deberán ahora reunirse para fijar un calendario de trabajo, definir su propia organización interna y establecer las materias sobre las que van a intentar llegar a acuerdos. Iñigo Iturrate (PNV), Julen Arzuaga (EH Bildu), Pili Zabala (EP) e Idoia Mendia (PSE) serán los titulares de la ponencia.I.I.