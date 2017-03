«Más allá de jugar bien, necesitamos puntos»

Camino de los 28 años (30-5-1989), la edad perfecta para un futbolista, el navarro de Atarrabia es uno de los fijos de Ernesto Valverde en la medular, más allá de que su nivel de juego no haya rayado este curso como lo hizo el anterior. No obstante, no se esconde, ni lo hace en el terreno de juego ni lo hace fuera de él, ni siquiera en las redes sociales donde se «moja» y expresa lo que piensa. De fútbol o no.