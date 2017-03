Urkullu comunicó el martes a Rajoy la inminencia del anuncio

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se entrevistó el pasado martes en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que adelantó la intención de ETA de anunciar su desarme, le pidió que no se «entorpezca» la operación y que informara de ello a las autoridades francesas, que ya estaban al tanto de las misma por las labores de los propios «artesanos de la paz». Este encuentro fue desvelado ayer por los diarios del grupo Vocento y “El País”.

Ni Mariano Rajoy, que ayer acudió al congreso del PP de la CAV en Gasteiz, ni Iñigo Urkullu, confirmaron la reunión. Pero en la tertulia política de Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, afirmó que «sé que ha habido contactos. La intencionalidad es ésa, dejar hacer y estar a la altura de las circunstancias, que el desarme se haga de forma segura, rápida y en un acto único».

Según los mencionados diarios, el pasado domingo el lehendakari envió un mensaje al presidente del Gobierno español, solicitándole una cita en el plazo de 48 horas para darle los detalles de la operación. La reunión tuvo lugar el martes por la tarde y duró en torno a hora y media, e Iñigo Urkullu mostró su preocupación por la seguridad de la operación, conocido el antecedente de Luhuso.

Mariano Rajoy se comprometió a hacer llegar al Gobierno francés los datos que le había ofrecido el lehendakari. El jueves el presidente del Ejecutivo español telefoneó al lehendakari para comentarle que ya había efectuado esa comunicación con París.

Urkullu también informó del tema a Idoia Mendia, secretaria general del PSE, y socia en el gobierno de coalición de Lakua.

Rajoy: «Nada puede haber»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró ayer en Gasteiz su petición a ETA para que se disuelva y anunció que no habrá contrapartidas, con una de las frases que le caracterizan: «no habrá nada a cambio de nada porque nada puede haber».

Rajoy dijo no querer «decir algo, no demasiado» sobre el «enésimo anuncio» de ETA. «Dicen que se va a desarmar, y me parece bien», señaló. Le llamó a que se disuelva «y ponga fin a esto de una vez. Ya saben lo que queremos, que acabe esto, que termine ya». Luego aseguró que el Ejecutivo aplicará la ley como ha venido haciendo siempre y se mostró convencido de que el Gobierno francés actuará de la misma forma.

Ortuzar quiere mover a Rajoy

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, afirmó que van a intentar que el Gobierno español tenga voluntad de dar pasos ante el anuncio del desarme de ETA, al que da «fiabilidad», por lo que cree que esta vez «es la buena y la definitiva». El líder jeltzale considera que sería «lógico» que se empezaran a dar «movimientos en política penitenciaria».

En declaraciones a la cadena Ser, Ortuzar desligó desarme y política penitenciaria, apuntando que «creemos que ETA se tiene que desarmar, pase lo que pase en el otro ámbito, y también creemos y creíamos, lo veníamos reclamando mucho tiempo, en que hay que hacer una política penitenciaria más justa y más inteligente».

El presidente del EBB añadió que «con ETA en el carril de la disolución», todo lo que se haga «tiene que ser mirando al futuro de la convivencia, de la paz y la reconciliación». Preguntado por si ve al Gobierno español con la voluntad, al menos, de pensar en dar pasos, afirmó que «van a intentar que la tenga o que cambie la posición, si no la tiene».

Reacciones

«Me alegré de que el Gobierno vasco y su lehendakari se comprometieran a tener un papel activo»

ARNALDO OTEGI

EH BILDU

«La política de excepcionalidad en lo que se refiere a la política penitenciaria ha dejado de tener sentido»

PABLO IGLESIAS

PODEMOS

«Es un día alegre, pero creo que el Gobierno tampoco va a hacer nada, ni siquiera ha dicho que era una buena noticia»

JESÚS EGUIGUREN

PSE

«En este proceso, que es un proceso de paz, nos alegramos de que se dé este paso y que sea el definitivo»

MARTA ROVIRA

ERC