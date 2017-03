La Cámara de Gasteiz dará cobertura al desarme en vísperas del 8 de abril

La vía de desarme puesta en marcha por los «artesanos de la paz» va obteniendo apoyo institucional. La Mesa del Parlamento de Gasteiz tramitó ayer una proposición no de ley presentada por PNV y PSE que, con carácter de urgencia, se aprobará en el pleno del 6 de abril y obtendrá el apoyo confirmado ya de EH Bildu. Además, tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Josu Erkoreka, expresó la disposición del Ejecutivo de Iñigo Urkullu de ofrecer cobertura a esta operación.

La proposición que aprobará la Cámara insta a ETA al desarme, pide a la Comisión Internacional de Verificación que siga con sus «buenos oficios», valora favorablemente la implicación de la sociedad civil, invita al Gobierno de Lakua a continuar apoyando «un acto de desarme final con garantías de legalidad y seguridad» e invita a Madrid y París a «coadyuvar a su culminación». PNV y PSE aceleraron plazos pidiendo que se tramite de urgencia.

Propuesta inicial de EH Bildu

La presentación de esta propuesta de apoyo parlamentario al desarme no ha estado exenta de un cierto afán de protagonismo. El texto fue firmado y presentado por PNV y PSE el pasado viernes, mismo día en el que se conocieron a través de “Le Monde” las intenciones de los «artesanos de la paz» de que el 8 de abril ETA esté totalmente desarmada. Ambos partidos, entre otros, y la Secretaría de Paz y Convivencia tuvieron el 9 de marzo contactos con una delegación de EH Bildu encabezada por Arnaldo Otegi que les trasladó una propuesta de declaración del Parlamento, también de cinco puntos, muy similar a la finalmente presentada. Después actuaron por su cuenta y registraron un texto sin buscar ningún acuerdo.

EH Bildu explicó ayer su apoyo a la propuesta, dado que tiene una misma base que la suya. Julen Arzuaga declaró que «en este tema lo importante no es quién se pone la medalla ante la opinión pública, sino actuar con plena responsabilidad y alcanzar el mayor consenso posible».

Añadió que «el hecho de que PNV y PSE compartan nuestro planteamiento es positivo, y ese nivel de acuerdo se pondrá de manifiesto cuando votemos la proposición no de ley. Pero habría sido todavía mejor –apuntó– que esa sintonía la hubiésemos mostrado desde el inicio mismo de la tramitación, habiendo sido los tres grupos los que hubiésemos firmado y presentado la iniciativa, porque era posible hacerlo así».

Cinco puntos

En el texto se detalla que «el Parlamento Vasco insta a ETA a realizar en el más breve espacio de tiempo un único acto de desarme unilateral, completo, definitivo y verificado».

«Solicita a la Comisión Internacional de Verificación que continúe desarrollando sus buenos oficios para culminar este objetivo». Y «valora favorablemente la implicación de personas y entidades de la sociedad civil en su contribución al logro de este fin».

En la propuesta, la Cámara «invita al Gobierno Vasco a continuar desarrollando gestiones de apoyo a un acto de desarme final con garantías de legalidad y seguridad».

Por último, «insta al Gobierno español y al Gobierno francés a coadyuvar a la culminación del desarme de ETA».

Urkullu y Rajoy

Dentro de este trabajo de cobertura institucional al desarme, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, hizo pública la determinación del lehendakari, Iñigo Urkullu, de poner al corriente al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de las novedades relevantes que vaya conociendo. El martes de la pasada semana ya tuvieron una reunión en La Moncloa.

Erkoreka destacó esta labor de «puente entre interlocutores» que ejerce el Gobierno autonómico. Además, «evaluará conjuntamente con la Comisión de Verificación Internacional (CIV) las situaciones que se produzcan y las circunstancias que se vayan dando». En tercer lugar, el Gobierno, «si se dan las condiciones, ofrecerá la cobertura institucional que le corresponde».

Alfonso Alonso critica al lehendakari y le pide que «deje de actuar como portavoz de ETA»

El recientemente refrendado presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, instó ayer al Gobierno de Iñigo Urkullu a que «deje de actuar como portavoz de ETA».

Los diarios del grupo Vocento publicaron ayer un plan el Ejecutivo autonómico sobre acercamiento de los presos, que Josu Erkoreka explicó que es de noviembre de 2016 y que supone una de las actualizaciones periódicas que la Secretaría de Paz y Convivencia viene realizando desde 2013.

Sin conocer ninguna de estas explicaciones, Alfonso Alonso se lanzó a criticar al Ejecutivo autonómico, afirmando que «no es de recibo que un día se anuncie la operación propagandística de desarme y, al día siguiente, el Gobierno Vasco pida que haya un acercamiento de los reclusos».

Tras participar en una reunión del Comité de Dirección del País Vasco y el grupo parlamentario del PP en Bilbo, Alfonso Alonso subrayó que no debe «pagarse un precio a título póstumo a ETA por desarmarse», y exigió al lehendakari de la CAV que «deje de actuar como portavoz de ETA en estas cuestiones».

El líder derechista sostuvo que «no es de recibo que un día se anuncie que se va a hacer esta operación propagandística de desarme y al día siguiente el Gobierno Vasco pida que haya un acercamiento de presos, y que, además, pretenda que todos pensemos que una cosa no viene ligada con la otra». «Merecemos saber si hay alguna estrategia – exigió– . ¿Por qué coinciden estos hechos en el tiempo, en qué medida está actuando el Gobierno Vasco como portavoz de los intereses de lo que sigue siendo una organización terrorista?».

Alonso reivindicó «un relato razonable, justo y firme sobre lo que hemos vivido». Y avisó de que «en la medida en que el Gobierno no actúe como un gobierno responsable y serio en materia de memoria, paz y convivencia o de lucha contra el terrorismo, nos va a tener claramente en frente»

Aclaró que «no basta con que ETA no mate, que se desarme, ni siquiera con que se disuelva. Hace falta que su proyecto no tenga cabida en el futuro de Euskadi. Esto es esencial, también para que no podamos ver estos rebrotes de violencia en el futuro».

En cuanto al desarme en sí mismo, Alfonso Alonso lo calificó de anuncio propagandístico de una organización «acabada» y «derrotada». Instó a «no caer en la propaganda de ETA», que sigue siendo «una organización terrorista que no se ha disuelto, por muy moribunda que esté» y, por ello, «hay que seguir manteniendo la misma tensión y el mismo nivel de exigencia en el discurso».

Alonso calificó de «inquietante» que las armas puedan ser «manipuladas por terceras personas» y se «destruyan pruebas». Dijo que «lo único razonable» es entregar su ubicación para que las FSE las recojan.GARA

Más «artesanos por la paz» convocarán mañana el acto

Los «artesanos de la paz» anunciaron para mañana una rueda de prensa en Baiona en la que procederán a la convocatoria del acto del 8 de abril. Los promotores adelantan que en esa comparecencia se descubrirá la identidad de las nuevas personalidades locales que harán público el llamamiento. Añaden también que no darán a conocer todavía elementos novedosos sobre el formato o el contenido del acto del 8 de abril.

Por otra parte, Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad Vasca, consideró positivo que el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, además de decir que el desarme debe hacerse dentro de la ley, añadiera que «obviamente ningún gobierno puede oponerse» a que armas que se han utilizado en actos violentos sean entregadas. Etchegaray señaló que el Gobierno tiene la puerta abierta.GARA