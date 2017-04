¿Derechos sociales o capitalismo?

La cuestión de porqué resulta incompatible la efectiva aplicación de los derechos sociales para garantizar una existencia material mínimamente digna a toda las personas, con la lógica acumulativa y la concentración extrema de la riqueza que hace posible la existencia del capitalismo, resulta crucial para entender que la desigualdad, la pobreza y el exterminio masivo de la población en situación de miseria económica, no podemos enfrentarla con propuestas tales como la llamada cooperación para el desarrollo, o la redistribución condicional y selectiva de los recursos sobrantes que se arrojan a la basura desde el banquete de los ricos.

Los derechos sociales entendidos como aquellos que hacen posible el desarrollo de una sociedad para todas las personas: renta básica, vivienda, trabajo, seguridad social, educación, salud y justicia, pueden hacerse efectivos tan solo si desarticulamos los ejes que sustentan el actual modelo socio-económico desigual. La forma de hacerlos efectivos se recogen en las demandas de publificación, secularización, multiculturalidad, no discriminación por motivos sexuales, de género, de etnia o procedencia. Estas son reivindicaciones y propuestas frente a unos Estados, que a pesar de sus declaraciones de principios, en la práctica desarrollan políticas fundamentadas en los recortes y suspensión de derechos, en la privatización, en la confesionalidad, en la xenofobia, en el clasismo y en el sexismo, políticas al servicio del capital.

Propuestas tales como una Renta Básica Incondicional, desde una Política Social Integral, supone avanzar en la activación de una acción colectiva que rompa con la lógica aplastante de las élites de poder económico. No son ni la panacea, ni propuestas que llevan a la lucha contra la riqueza, sino más bien contra sus efectos, es decir, contra la pobreza. Evidentemente han de ir acompañadas de muchas otras medidas, sin embargo son interesantes para generar debate social, evidenciar la hipocresía institucional cuando reconoce derechos y no crea condiciones materiales mínimas para hacerlos efectivos y, sobre todo, para articular una movilización social en torno a la lucha contra la pobreza que evidencia la ineficacia y el alcance tan limitado de las políticas europeas, estatales y autonómicas, provocado por el hecho de no ser políticas que reconozcan que la matriz fundamental de la desigualdad es el sistema mercantilista de acumulación, jamás puesto en cuestión por dichas políticas.

Las personas que van a participar participan XX Congreso de Política Social que se celebrará en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de Campus de Álava los día 6 y 7 de abril, van a analizar y plantean propuestas sobre aspectos fundamentales que articulan las políticas sociales generales y sectoriales: crítica al modelo socioeconómico capitalista desde el ecofeminismo, renta básica incondicional como prestación económica del sistema de servicios sociales, precarización laboral, feminización de la pobreza, devaluación de los derechos en materia de prestaciones y seguridad social, desigualdades sociales en salud y la privatización del derecho a la asistencia sanitaria, privación del derecho a la vivienda, amenazas frente al desarrollo de un sistema educativo público y no discriminatorio. Lo harán desde diversos ámbitos relacionados con su actividad investigadora, académica, sindical, activista, etcétera que sin duda nos servirán para repensar y reinventar el mundo en el que nos ha tocado vivir.