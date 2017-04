Iturraspe, el comodín de final de temporada

Ernesto Valverde no las ha tenido todas consigo con Ander Iturraspe. Sea por lo que fuere, el de Abadiño no lo está teniendo fácil con el técnico y sabe que San José está por delante de él, incluso cuando el navarro no ha conseguido dar el nivel esperado. A Iturraspe le ha mandado mensajes en sala de prensa, le ha pedido más si quería jugar o ganarse el puesto. Y el de Matiena respondía a veces con una de cal y otra de arena. En este tramo final de temporada, no obstante, el ‘8’ rojiblanco, que ante Las Palmas ejerció de capitán, está contando con minutos, con titularidades y haciéndolo con buena nota, sin que la ausencia de los habituales en la medular se note. Frente a los canarios volvió a formar dupla con San José, algo para algunos imposible, pero que no es la primera vez que sucede. Y lo hizo de manera destacada, guardando las espaldas de sus compañeros tan adelantados en la presión.

A partir de la victoria en Anoeta, en que jugó 15 minutos sustituyendo a Beñat, Iturraspe ha empezado a contar. Salió en el once inicial ante el Madrid dada la baja por sanción de San José –Beñat volvió a ser cambiado–; contra Osasuna saltó en el minuto 61 con el 0-2: titular de nuevo en casa frente al Espanyol formando con Beñat en la medular; días después Valverde recurrió a él en el 58, por Beñat, justo cuando el Villareal hizo el 3-1; y de nuevo desde el inicio en la visita de el Las Palmas. Parece que a Valverde le ha convencido, sobre todo en San Mamés, y el vizcaino está respondiendo.

Una suerte para este Athletic que, jugándoselo todo, gente como Iturraspe, lo mismo que Susaeta cuando le ha tocado, esté dando su mejor versión. La semana viene, de nuevo, tres partidos en siete días, y ellos serán tan necesarios como los habituales titulares.